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Curtea de Apel București dă o lovitură dură lui Ilie Bolojan: blochează proiectul de lege al salarizării personalului plătit din fondurile publice, la cererea Sanitas

Premierul demis Ilie Bolojan a primit astăzi o decizie dură din partea instanței: judecătorii Curții de Apel au suspendat proiectul de lege al salarizării personalului plătit din fondurile publice, la cererea Sanitas.
Curtea de Apel București dă o lovitură dură lui Ilie Bolojan: blochează proiectul de lege al salarizării personalului plătit din fondurile publice, la cererea Sanitas
Sorina Matei
21 iul. 2026, 16:29, Social
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Judecătorii Curții de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, au decis să admită cererea de ordonanță președințială a Federației Naționale Sanitas împotriva ministerului Familiei, condus de Dragoș Pîslaru.

Decizia instanței este următoarea:

  •  Admite cererea
  • Solutia pe scurt: Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026.
  • Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.07.2026. Document: Hotarâre  1282/2026  21.07.2026

Prin această decizie Curtea de Apel București a suspendat toate efectele proiectului Legii salarizării unitare, blocând astfel inițiativa Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Toate procedurile legate de legea de salarizare unitară a personalului bugetar au fost suspendate în Justiție. În acest moment proiectul de lege nu mai există din punct de vedere juridic. Hotărârea este executorie, deși poate fi atacată cu recurs„, a comentat juristul Adrian Toni Necșu.

Efectele deciziei instanței

  • Blocarea traseului legislativ: Proiectul publicat pe 17 iulie 2026 nu mai poate fi introdus sau dezbătut în Parlament.
  • Constatarea nelegalității: Judecătorii au reținut o vădită aparență de nelegalitate din cauza lipsei consultării reale.
  • Garanția dialogului social: Decizia obligă Guvernul să reia negocierile oficiale cu sindicatele din sistemul public. 

Proiectul legii salarizării unitare reprezintă o reformă asumată de România prin PNRR. Cu toate acestea, Federația Sanitas a acuzat Guvernul de decizii unilaterale.  Sindicaliștii susțin că noua formă a legii ar plafona sau chiar ar scădea veniturile pentru mai mult de jumătate dintre angajații din sănătate și asistență socială. În semn de protest, cadrele medicale au organizat deja o grevă de avertisment de două ore pe 20 iulie, menținând calendarul pentru declanșarea grevei generale pe 28 iulie 2026.

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