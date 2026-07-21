Judecătorii Curții de Apel București, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, au decis să admită cererea de ordonanță președințială a Federației Naționale Sanitas împotriva ministerului Familiei, condus de Dragoș Pîslaru.

Decizia instanței este următoarea:

Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026 .

. Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.07.2026. Document: Hotarâre 1282/2026 21.07.2026

Prin această decizie Curtea de Apel București a suspendat toate efectele proiectului Legii salarizării unitare, blocând astfel inițiativa Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Toate procedurile legate de legea de salarizare unitară a personalului bugetar au fost suspendate în Justiție. În acest moment proiectul de lege nu mai există din punct de vedere juridic. Hotărârea este executorie, deși poate fi atacată cu recurs„, a comentat juristul Adrian Toni Necșu.

Efectele deciziei instanței

Blocarea traseului legislativ : Proiectul publicat pe 17 iulie 2026 nu mai poate fi introdus sau dezbătut în Parlament.

Constatarea nelegalității : Judecătorii au reținut o vădită aparență de nelegalitate din cauza lipsei consultării reale.

Garanția dialogului social: Decizia obligă Guvernul să reia negocierile oficiale cu sindicatele din sistemul public.