Logici juridice diferite între instanță și Facebook pentru același judecător. Laurențiu Beșu a achitat un traficant de canabis, dar își acuză colegii de ”empatie” pentru o soluție identică | UPDATE. Reacția judecătorului Laurențiu Beșu

Critica fostului judecător apare, însă, în contextul în care el însuși a participat la pronunțarea unei soluții fundamentate pe aceeași logică juridică pe care, de data aceasta, o contestă.

Un inculpat – acuzat că urma să preia peste 6,7 kilograme de cannabis – a fost achitat pentru trafic de droguri de risc, după ce judecătorul Laurențiu Beșu – pe atunci la Curtea de Apel București – a păstratb decizia de la fond, reținând că elementul material al infracțiunii nu mai era întrunit. Practic, judecătorul a apreciat că, la momentul preluării bagajelor, drogurile fuseseră deja înlocuite.

Prin soluția în cauză, doi inculpați au fost condamnați la pedepse de aproape patru ani, respectiv patru ani și șase luni de închisoare pentru trafic internațional și trafic de droguri de risc, după ce au ridicat din București două trolere expediate din Spania, care conțineau aproximativ 6,7 kilograme de cannabis destinate vânzării.

În schimb, al treilea inculpat, considerat de procurori destinatarul final al drogurilor, a fost achitat. Instanța – din care făcea parte Laurențiu Beșu – arăta că, în momentul în care a preluat și transportat bagajele, acestea nu mai conțineau droguri, ci pachete cu hârtie și recipiente cu apă introduse de anchetatori pentru a păstra greutatea.

În plus, completul a apreciat că procedeul special al livrării supravegheate își epuizase rolul de identificare a persoanelor implicate în traficul deja consumat și nu mai putea susține o nouă acuzație de trafic, atâta vreme cât substanțele interzise fuseseră complet substituite.

În motivarea completului, se sublinia că substituirea drogurilor folosite într-o livrare supravegheată nu întrerupe, prin ea însăși, acțiunea infracțională, însă răspunderea penală pentru trafic poate fi angajată doar dacă transportul efectiv de droguri debutează anterior înlocuirii substanțelor.

Doar că, prin postarea recentă de pe Facebook, pe care vi-o prezentăm în facsimil, judecătorul Laurențiu Beșu se poziționează public altfel față de propriile sale premise juridice.

Pe de o parte, completul din care a făcut parte a considerat că nu este susținută o acuzație pe o livrare supravegheată cu droguri substituite.

De cealaltă parte, ca și comentator public, judecătorul Beșu își acuză colegii de „empatie” excesivă față de inculpat și de „golire de conținut” a procedurii.

Practic, același magistrat are opinii diferite între motivarea unei decizii, în sala de judecată, și poziționarea publică, pe rețelele sociale.

UPDATE

În urma articolului publicat de Mediafax, judecătorul Laurențiu Beșu și-a expus punctul de vedere pe pagina de Facebook:

”Astăzi câțiva prieteni îmi spun ca a apărut un articol pe Mediafax ce face referire la mine. Acest articol se vrea o replică la comentariul meu referitor la achitarea pronunțată de CAB prin golirea de conținut a procedeului probatoriu al substituirii. Cele două spete sunt însă total diferite.

În dosarul pe care l-am soluționat eu împreună cu colegul de complet nu s-a considerat ca fiind o “faptă putativa” activitatea inculpatului ca urmare a substituirii ci s-a stabilit ca nu sunt probe că acel inculpat era destinatarul drogurilor.

Pentru cine are răbdare, atașez mai jos motivarea pe care s-a fundamentat soluția de respingere a apelului procurorului. (…) Rugămintea e ca Mediafax să publice și dreptul meu la replică!”