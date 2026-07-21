Prima pagină » Știrile zilei » Sorin Barbu, fondator Casa Espania by Alioli: „Când joacă Spania, sunt spaniol”. Sfaturile unui fost imigrant pentru românii dornici să trăiască în Spania

Sorin Barbu, fondator Casa Espania by Alioli: „Când joacă Spania, sunt spaniol”. Sfaturile unui fost imigrant pentru românii dornici să trăiască în Spania

Sorin Barbu, fostul imigrant în Spania care a înființat Pescaderia/Jamoneria/Casa Espana by Alioli, a găzduit evenimentul de lansare a platformei Mediafax Spania.
Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour: „Eu am făcut tot ce am putut pentru a dezvolta turismul aici. / România este o țară incredibilă”
Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour: „Eu am făcut tot ce am putut pentru a dezvolta turismul aici. / România este o țară incredibilă”
Sorin Grindeanu: N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă în trei luni. Drulă este ministru informal în acest moment al Ministerului Transporturilor
Sorin Grindeanu: N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă în trei luni. Drulă este ministru informal în acest moment al Ministerului Transporturilor
Consulul general al României la Barcelona: Comunitatea românească din Catalonia și Insulele Baleare este o comunitate extrem de bine integrată. Sfaturi pentru o ședere sau sejur cât mai ușoare
Consulul general al României la Barcelona: Comunitatea românească din Catalonia și Insulele Baleare este o comunitate extrem de bine integrată. Sfaturi pentru o ședere sau sejur cât mai ușoare
Doi membri ai clanului Cârpaci, reținuți după un caz șocant în Germania. Un român ar fi fost obligat să doneze un rinichi
Doi membri ai clanului Cârpaci, reținuți după un caz șocant în Germania. Un român ar fi fost obligat să doneze un rinichi
Incendiu uriaș după un atac cu dronă în nord-estul Ucrainei. Pompierii au fost atacați din nou în timpul intervenției
Incendiu uriaș după un atac cu dronă în nord-estul Ucrainei. Pompierii au fost atacați din nou în timpul intervenției
Redacția Mediafax
21 iul. 2026, 15:03, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Românii care vor să se mute în Spania trebuie să se informeze din surse oficiale pentru toate procedurile legale, dar trebuie în același timp să fie încrezători că lucrurile sunt bune în Spania și că pot să își facă un viitor aici, spune Sorin Barbu, în scurtul interviu acordat la finalul evenimentului de lansare a platformei Mediafax Spania.

Evenimentul „Mediafax Spania: Acasă, oriunde ai fi” a reunit la București reprezentanți ai mediului diplomatic, de business și ai comunității românești din Spania, într-o dezbatere dedicată prezentului și viitorului unei diaspore tot mai bine integrate. Discuțiile s-au concentrat pe conceptul Mediafax Diaspora, gândit ca o platformă bidirecțională de comunicare între românii din afara țării și cei din România, dar și pe experiențele concrete ale celor care trăiesc „între două lumi”.

„Un pic de spaniol am în mine”

Reporter: Ați trăit mai mulți ani în Spania, iar acum sunteți un liant al românilor și spaniolilor în România. Vă considerați un român în Spania sau un spaniol în România, după experiența de imigrant?

Sorin Barbu: Când joacă Spania, mă consideră spaniol. Iubesc foarte mult Spania și de fiecare dată când merg și merg aproape lunar în Spania îmi place foarte mult și iubesc mâncarea și cultura și viața și oamenii de acolo. Mă consider român, bineînțeles, sunt român, dar un pic de spaniol am în mine.

Reporter: Și aici (la Casa Espana by Alioli – n.r.) sunteți căutat mai mult de spanioli cărora le dor de gastronomia și masa locală sau de români care au avut ca și dumneavoastră ani trăiți în Spania, s-au întors și și-au reluat aici viața.

Sorin Barbu: Și, și. Avem clientelă și dintr-o parte și din alta, în general românii care lucrează, care stau în România, care merg în vizită în Spania și după aceea vor să petreacă aceleași momente de vacanță care le-au avut acolo, aceleași momente gastronomice frumoase.

Reporter: Și gastronomia spaniolă este apreciată și de românii care pur și simplu sunt, trăiesc în București și vor să experimenteze ceva fără să fi văzut vreodată Spania?

Sorin Barbu: Vă dați seama, noi anul acesta am organizat o semifinală de Campionat Mondial de Paella (mâncare tradițională spaniolă – n.r.) în România și a fost peste 60.000 de oameni pe Bulevardul Kiseleff la acest festival. Ne place orezul, pe place paella și bineînțeles sangria, băutura lor favorită și jamon-ul  care este pulpa aceea de porc maturată. Gastronomia unește și gastronomia deschide porți, să-i spun. Mâncarea spaniolă e o mâncare foarte bună și destul de cunoscută. Și atunci oamenii care vizitează Spania doresc să se întoarcă aici, în România și să mănânce la fel ca acolo.

Reporter: Spuneați la un moment dat că avem aceleași sânge. Mi-a plăcut foarte mult cum v-ați exprimat și tocmai de aceea, când românii gătesc mâncare spaniolă este altceva decât dacă o gătesc nordicii.

Sorin Barbu: Da, pentru că noi avem același sânge latin și înțelegem mâncarea de o altă formă, la o adică la fel cum ar înțelege, nu la nivelul lor, pentru că gastronomia e dezvoltată de sute și sute de ani, dar ascultăm și învățăm.

Reporter: Aici suntem la lansarea Mediafax Spania. Ce le-ați recomanda românilor care vor să se stabilească, pe de o parte, sau cei care vor pur și simplu să viziteze Spania, din experiența dumneavoastră de atâția ani acolo?

Sorin Barbu: Bineînțeles, cum a zis și domnul consul, trebuie să și se informeze, e important, ca să nu piardă timpul, să se informeze cât mai bine de actele care au nevoie, mai ales dacă au copii, e foarte important. Dar să fie încrezători că lucrurile sunt bune în Spania și au în viitor. E o țară sigură o țară corectă, o țară cu viitor foarte bună, o economie foarte puternică și cu mult soare.

Mediafax Diaspora, o platformă pentru o comunitate în schimbare

Conferința a evidențiat rolul Mediafax Diaspora ca spațiu de dialog și conexiune între comunități, într-un moment în care diaspora românească nu mai este definită exclusiv prin migrație economică, ci prin mobilitate, integrare și alegere de viață.

Prin această inițiativă, Mediafax își propune să consolideze legăturile dintre românii din Spania și cei din țară, să ofere informații relevante și să aducă în prim-plan poveștile și experiențele unei comunități aflate în plină transformare.

Urmăriți conferința integrală aici:

 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Ministra demisă a mediului, Diana Buzoianu, a constatat că este o problemă cu infrastructura împotriva inundațiilor, după viiturile din Bușteni și Breaza. A descoperit și un studiu al Băncii Mondiale
Gandul
Codruța Filip l-a lovit pe Valentin Sanfira, iar Antena 1 a difuzat imaginile
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Admiterea la liceu, schimbare majoră din 2027. Școlile vor putea selecta elevii printr-un examen suplimentar. Sorin Ion: „Va fi pentru ei o șansă în plus. De ce să depindă viitorul lor doar de două examene?”
Libertatea
Cum devii asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă. Cât plătești pentru CASS și ce servicii medicale primești
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia