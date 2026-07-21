Sorin Barbu, fondator Casa Espania by Alioli: „Când joacă Spania, sunt spaniol”. Sfaturile unui fost imigrant pentru românii dornici să trăiască în Spania

Românii care vor să se mute în Spania trebuie să se informeze din surse oficiale pentru toate procedurile legale, dar trebuie în același timp să fie încrezători că lucrurile sunt bune în Spania și că pot să își facă un viitor aici, spune Sorin Barbu, în scurtul interviu acordat la finalul evenimentului de lansare a platformei Mediafax Spania.

Evenimentul „Mediafax Spania: Acasă, oriunde ai fi” a reunit la București reprezentanți ai mediului diplomatic, de business și ai comunității românești din Spania, într-o dezbatere dedicată prezentului și viitorului unei diaspore tot mai bine integrate. Discuțiile s-au concentrat pe conceptul Mediafax Diaspora, gândit ca o platformă bidirecțională de comunicare între românii din afara țării și cei din România, dar și pe experiențele concrete ale celor care trăiesc „între două lumi”.

„Un pic de spaniol am în mine”

Reporter: Ați trăit mai mulți ani în Spania, iar acum sunteți un liant al românilor și spaniolilor în România. Vă considerați un român în Spania sau un spaniol în România, după experiența de imigrant?

Sorin Barbu: Când joacă Spania, mă consideră spaniol. Iubesc foarte mult Spania și de fiecare dată când merg și merg aproape lunar în Spania îmi place foarte mult și iubesc mâncarea și cultura și viața și oamenii de acolo. Mă consider român, bineînțeles, sunt român, dar un pic de spaniol am în mine.

Reporter: Și aici (la Casa Espana by Alioli – n.r.) sunteți căutat mai mult de spanioli cărora le dor de gastronomia și masa locală sau de români care au avut ca și dumneavoastră ani trăiți în Spania, s-au întors și și-au reluat aici viața.

Sorin Barbu: Și, și. Avem clientelă și dintr-o parte și din alta, în general românii care lucrează, care stau în România, care merg în vizită în Spania și după aceea vor să petreacă aceleași momente de vacanță care le-au avut acolo, aceleași momente gastronomice frumoase.

Reporter: Și gastronomia spaniolă este apreciată și de românii care pur și simplu sunt, trăiesc în București și vor să experimenteze ceva fără să fi văzut vreodată Spania?

Sorin Barbu: Vă dați seama, noi anul acesta am organizat o semifinală de Campionat Mondial de Paella (mâncare tradițională spaniolă – n.r.) în România și a fost peste 60.000 de oameni pe Bulevardul Kiseleff la acest festival. Ne place orezul, pe place paella și bineînțeles sangria, băutura lor favorită și jamon-ul care este pulpa aceea de porc maturată. Gastronomia unește și gastronomia deschide porți, să-i spun. Mâncarea spaniolă e o mâncare foarte bună și destul de cunoscută. Și atunci oamenii care vizitează Spania doresc să se întoarcă aici, în România și să mănânce la fel ca acolo.

Reporter: Spuneați la un moment dat că avem aceleași sânge. Mi-a plăcut foarte mult cum v-ați exprimat și tocmai de aceea, când românii gătesc mâncare spaniolă este altceva decât dacă o gătesc nordicii.

Sorin Barbu: Da, pentru că noi avem același sânge latin și înțelegem mâncarea de o altă formă, la o adică la fel cum ar înțelege, nu la nivelul lor, pentru că gastronomia e dezvoltată de sute și sute de ani, dar ascultăm și învățăm.

Reporter: Aici suntem la lansarea Mediafax Spania. Ce le-ați recomanda românilor care vor să se stabilească, pe de o parte, sau cei care vor pur și simplu să viziteze Spania, din experiența dumneavoastră de atâția ani acolo?

Sorin Barbu: Bineînțeles, cum a zis și domnul consul, trebuie să și se informeze, e important, ca să nu piardă timpul, să se informeze cât mai bine de actele care au nevoie, mai ales dacă au copii, e foarte important. Dar să fie încrezători că lucrurile sunt bune în Spania și au în viitor. E o țară sigură o țară corectă, o țară cu viitor foarte bună, o economie foarte puternică și cu mult soare.

Mediafax Diaspora, o platformă pentru o comunitate în schimbare

Conferința a evidențiat rolul Mediafax Diaspora ca spațiu de dialog și conexiune între comunități, într-un moment în care diaspora românească nu mai este definită exclusiv prin migrație economică, ci prin mobilitate, integrare și alegere de viață.

Prin această inițiativă, Mediafax își propune să consolideze legăturile dintre românii din Spania și cei din țară, să ofere informații relevante și să aducă în prim-plan poveștile și experiențele unei comunități aflate în plină transformare.

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