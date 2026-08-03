Misterul bijuteriilor cu un singur ochi. Simbolul secret al unei iubiri interzise

O colecție impresionantă de bijuterii rare, cunoscute sub numele de „lover’s eyes” („ochii îndrăgostiților”), readuce în atenție o tradiție veche de peste două secole, născută dintr-o poveste de dragoste care a făcut istorie în Marea Britanie. Potrivit CNN, David și Nan Skier, un cuplu din statul american Alabama, au petrecut aproape 40 de ani căutând astfel de obiecte și au adunat 158 de piese, considerată una dintre cele mai mari colecții private din lume.

Totul a început cu o poveste de iubire interzisă

Originea acestor bijuterii este legată de viitorul rege George al IV-lea al Marii Britanii și de relația sa secretă cu Maria Fitzherbert, o femeie catolică pe care nu o putea lua oficial de soție. Legenda spune că prințul i-a trimis un mic portret în acuarelă reprezentând doar propriul ochi, ca simbol al iubirii lor. Gestul a devenit rapid o modă în aristocrația britanică, iar între aproximativ 1790 și 1830 artiștii au început să realizeze miniaturi asemănătoare, montate în inele, broșe, brățări și medalioane.

De ce apărea doar ochiul

Spre deosebire de portretele clasice, aceste miniaturi păstrau anonimatul persoanei reprezentate. Doar cei implicați în relație știau cui aparținea privirea. Bijuteriile erau oferite la logodne, căsătorii, despărțiri temporare sau în memoria unei persoane decedate și reprezentau o dovadă discretă de afecțiune. Unele dintre ele conțin și șuvițe de păr, inițiale sau mesaje ascunse, iar în cazuri extrem de rare în locul ochiului apare chiar o pereche de buze pictate, piese considerate astăzi adevărate rarități.

Piese care valorează zeci de mii de dolari

Experții spun că doar câțiva miniaturiști celebri realizau astfel de lucrări, ceea ce le face extrem de greu de găsit astăzi. Originalele pot ajunge la prețuri de zeci de mii de dolari, iar colecționarii spun că majoritatea pieselor întâlnite pe piață sunt copii moderne sau falsuri obținute din portrete mai mari.

Interesul renaște după două secole

Colecția familiei Skier a fost prezentată în muzee și publicată în volume dedicate, contribuind la reapariția interesului pentru aceste obiecte neobișnuite. Cuplul continuă să cumpere doar una sau două piese originale pe an, iar fiecare nouă descoperire este tratată ca o poveste de dragoste rămasă fără nume. „Fiecare dintre aceste bijuterii spune o poveste. Cineva a iubit atât de mult o persoană încât a vrut să poarte mereu cu el privirea ei. Nu știm cine erau, dar iubirea lor a rămas”, spune Nan Skier.