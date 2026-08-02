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Psihologia din spatele listei de lecturi. Cum ne influențează preocupările alegerea cărților

Alegerea unei cărți nu este deloc aleatorie, ci mai degrabă o busolă a personalității tale. Genul literar preferat poate reflecta direct insecuritățile existențiale, fricile sau preocupările noastre profunde.
Psihologia din spatele listei de lecturi. Cum ne influențează preocupările alegerea cărților
Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Departamentul Life
02 aug. 2026, 21:58, Life-Inedit
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Lista de lecturi poate spune mai multe despre tine decât ai crede. Potrivit cercetătorilor, preferințele de lectură reprezintă o „hartă” a personalității fiecăruia.

De ce alegem anumite genuri literare

„Alegerea unei cărți nu este o alegere întâmplătoare. Atunci când alegi un thriller, o poveste de dragoste, un roman horror sau unul science-fiction, nu evadezi din propria psihologie; într-un fel, intri în rezonanță cu zone foarte vechi și intuitive ale creierului tău. Ficțiunea nu creează emoții noi în tine. Ea activează motivații preexistente, precum instinctele”, a spus Edgar Dubourg, cercetător în științe cognitive la École Normale Supérieure din Paris, citat de BBC. 

Această perspectivă este susținută și de cercetările coordonate de Valerie van Mulukom, lector în psihologie la Universitatea Oxford. Studiul arată că alegerile literare sunt influențate de anxietățile existențiale ale fiecărei persoane. 

Documentarea împarte preferințele de lectură în patru categorii: aventuri în lumi fantastice, povești despre viața de zi cu zi și relații, cărți despre pericol, precum romanele polițiste, respectiv lucrări de istorie și biografii.   

Ce spune cartea preferată despre grijile tale

Iubitorii de science fiction și fantasy sunt, potrivit cercetării, persoane preocupate de problemele globale, precum schimbările climatice, conflictele armate sau viitorul umanității. Universurile imaginare și scenariile distopice reflectă adesea aceste preocupări.

Cititorii pasionați de romane polițiste, thrillere, povești cu spioni sau horror tind să fie preocupați sau fascinați de ideea de pericol și de situațiile limită. 

În schimb, cei care preferă romanele de dragoste și poveștile despre relații sunt mai preocupați de legăturile sociale, statut și reputație. 

Edgar Dubourg consideră că alegerea unei lecturi este mai puțin despre evadare și mai mult despre felul în care fiecare persoană își înțelege propriile motivații și preocupări. 

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