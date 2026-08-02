De ce vorbește toată lumea despre teoria atașamentului și ce spune despre relațiile tale

Pentru Lizzy, relațiile păreau să se încheie întotdeauna la fel: „Ajungeam la a doua sau a treia întâlnire și găseam ceva în neregulă la persoana respectivă”, potrivit BBC.

Exact când lucrurile începeau să devină serioase, apropierea pe care și-o dorea ajungea brusc să îi provoace disconfort, chiar teamă. Așa că se îndepărta.

Ani la rând nu a putut explica de ce se întâmpla acest lucru, până când a descoperit teoria atașamentului.

Descrierea așa-numitului stil de atașament „temător-evitant”, unul dintre cele patru stiluri de atașament, i s-a părut surprinzător de familiară.

Acesta descrie o persoană care își dorește apropiere, dar se teme că oamenii din viața ei o vor respinge sau abandona în cele din urmă.

„A fost ca și cum aș fi găsit piesa lipsă dintr-un puzzle pe care încercam să-l rezolv de ani de zile”, spune Lizzy.

Nu este singura.

Teoria atașamentului a devenit extrem de populară.

Pe TikTok, videoclipurile au adunat sute de milioane de vizualizări.

Care sunt cele patru stiluri de atașament?

Dezvoltată în anii 1950 de psihiatrul britanic John Bowlby, teoria atașamentului susține că legăturile pe care le formăm cu persoanele care ne-au îngrijit în copilărie modelează așteptările pe care le avem în relații.

Există patru stiluri de atașament:

Atașamentul anxios este asociat cu teama de respingere sau abandon. Persoanele cu acest stil caută frecvent reasigurări din partea celor apropiați, se confruntă cu o stimă de sine scăzută și observă foarte ușor schimbările din comportamentul celorlalți.

este asociat cu teama de respingere sau abandon. Persoanele cu acest stil caută frecvent reasigurări din partea celor apropiați, se confruntă cu o stimă de sine scăzută și observă foarte ușor schimbările din comportamentul celorlalți. Atașamentul evitant caracterizează persoanele care își prețuiesc independența și întâmpină dificultăți în a se deschide emoțional sau a se baza pe alții. În mod inconștient, ele pot percepe intimitatea drept o amenințare la adresa autonomiei și tind să se retragă atunci când relațiile devin prea apropiate din punct de vedere emoțional.

caracterizează persoanele care își prețuiesc independența și întâmpină dificultăți în a se deschide emoțional sau a se baza pe alții. În mod inconștient, ele pot percepe intimitatea drept o amenințare la adresa autonomiei și tind să se retragă atunci când relațiile devin prea apropiate din punct de vedere emoțional. Atașamentul temător-evitant descrie persoane care își doresc relații apropiate, dar nu reușesc să se simtă în siguranță în cadrul lor. Pot căuta apropierea într-un moment și se pot retrage imediat după aceea.

descrie persoane care își doresc relații apropiate, dar nu reușesc să se simtă în siguranță în cadrul lor. Pot căuta apropierea într-un moment și se pot retrage imediat după aceea. Atașamentul sigur caracterizează persoanele care se simt confortabil atât cu apropierea, cât și cu independența în relații. Ele au, în general, încredere în ceilalți, își comunică nevoile și cer sprijin atunci când au nevoie.

Ceea ce a început ca o teorie pentru înțelegerea relațiilor influențează acum modul în care oamenii le gestionează.

Pe rețelele sociale, stilurile de atașament sunt folosite pentru a reevalua prieteniile, a explica tensiunile din familie sau chiar pentru a decide dacă un potențial partener este potrivit.

Concepțiile greșite despre teoria atașamentului

Dr. Pascal Vrticka, profesor asociat de psihologie la Universitatea Essex, studiază teoria atașamentului de aproape două decenii.

Deși se bucură că teoria a devenit mai cunoscută, consideră că modul în care este interpretată poate fi „învechit, greșit informat și, în cel mai rău caz, dăunător”.

„Cred că una dintre probleme este că oamenii o generalizează prea mult și o folosesc în contexte în care poate nu este cel mai potrivit cadru pentru a explica comportamentul nostru”, spune el.