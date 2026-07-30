ProMotor lansează „Podcast cu Prioritate” #109. Radu Balaș (MotorBike) vorbește despre India, MotorBike Academy și viitorul creatorilor de conținut în era AI

Noua ediție va fi difuzată luni, 3 august, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

Moderatorul Marius Vișan îl are ca invitat pe Radu Balaș, fondatorul MotorBike Academy și unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut moto din România.

La doi ani de la prima sa prezență în podcast, Radu revine pentru o discuție despre proiectele dezvoltate în această perioadă, experiențele care i-au schimbat perspectiva și direcția în care vede evoluția motociclismului în România. Episodul este susținut de Vlad Cazino.

O călătorie care schimbă perspectiva asupra motocicletelor

Unul dintre subiectele ediției este experiența trăită de Radu în India, o țară în care motocicleta reprezintă principalul mijloc de transport pentru milioane de oameni. Invitatul povestește despre provocările traficului, diferențele culturale și lecțiile pe care le-a adus acasă după această experiență.

Discuția merge mai departe către unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale, MotorBike Academy, o inițiativă construită în ultimii ani și gândită pentru a ridica nivelul pregătirii motocicliștilor din România. Radu explică de ce a ales să dezvolte proiectul departe de atenția publicului până în momentul în care a considerat că este pregătit să funcționeze la standardele dorite.

Siguranță rutieră, educație și viitorul conținutului digital

Pe parcursul dialogului sunt abordate investițiile necesare pentru dezvoltarea academiei, provocările întâlnite în proces, dar și motivele pentru care pregătirea unui motociclist nu ar trebui să se oprească în momentul obținerii permisului de conducere. Radu Balaș vorbește deschis despre greșelile pe care le observă cel mai des atât la motocicliști, cât și la șoferi, precum și despre schimbările pe care le consideră necesare în sistemul actual de instruire.

Episodul aduce în prim plan și responsabilitatea pe care o presupune o comunitate de peste un milion de urmăritori, planurile de dezvoltare pentru MotorBike Academy și provocările pe care inteligența artificială le aduce în industria creatorilor de conținut.

Radu Balaș își spune punctul de vedere despre modul în care AI schimbă producția de conținut, ce va face diferența între creatori în următorii ani și de ce autenticitatea și experiența reală vor continua să aibă un rol esențial.

„Podcast cu Prioritate” #109 oferă astfel o discuție despre pasiune, educație, siguranță rutieră și transformările prin care trece mediul digital într-o perioadă în care inteligența artificială redefinește felul în care este creat și consumat conținutul.