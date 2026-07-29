Mark Zuckerberg anunță planul Meta de a cuceri piața AI pentru companii. Noi surse de venit dincolo de publicitate

Directorul general al companiei, Mark Zuckerberg, a declarat, în cadrul conferinței dedicate rezultatelor financiare din trimestrul al doilea, că grupul urmărește să devină un jucător important pe piața soluțiilor AI destinate companiilor, scrie TechCrunch.

Potrivit acestuia, Meta intenționează să ofere agenți AI pentru afaceri, interfețe API, servicii dedicate marilor companii și chiar putere de calcul (compute), extinzând astfel modelul de business care până acum s-a bazat în principal pe publicitate și, într-o măsură mai mică, pe abonamente.

Agenți AI dedicați afacerilor

Zuckerberg a explicat că primul pas al strategiei este valorificarea relației pe care Meta o are deja cu milioane de companii care își promovează produsele pe platformele sale.

Compania va pune la dispoziția acestora agenți bazați pe inteligență artificială, capabili să gestioneze relațiile cu clienții, serviciile de suport și alte activități zilnice. Acești agenți vor putea comunica cu utilizatorii prin aplicațiile de mesagerie ale Meta și prin alte canale digitale.

„Vedem o oportunitate majoră de a vinde companiilor, inclusiv API-uri, agenți AI pentru afaceri, posibil chiar putere de calcul și alte servicii pe care le dezvoltăm pentru clienții mari”, a declarat Zuckerberg.

El a precizat că Meta va fi remunerată în funcție de rezultatele generate pentru companii, într-un model similar celui folosit deja pentru publicitatea digitală.

Servicii pentru clienți mari

Șeful Meta a arătat că strategia nu se va limita la întreprinderile mici și mijlocii, care reprezintă în prezent baza de clienți ai companiei.

Meta intenționează să ofere în viitor și instrumentele interne pe care le dezvoltă pentru propriii angajați, inclusiv soluții pentru programare, dezvoltare software și creșterea productivității.

Zuckerberg a recunoscut că intrarea pe piața soluțiilor enterprise reprezintă o provocare diferită față de activitatea tradițională a companiei.

„Este un tip diferit de activitate față de ceea ce am făcut până acum”, a afirmat acesta, subliniind că Meta construiește aceste instrumente în primul rând pentru propriile nevoi, iar ulterior le poate transforma în produse comerciale pentru alte organizații.

Investiții în infrastructură AI

Un alt element important al strategiei îl reprezintă infrastructura de calcul necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Compania ia în calcul comercializarea unei părți din capacitatea sa de procesare către clienți enterprise, însă Zuckerberg a precizat că Meta nu va sacrifica planurile pe termen lung pentru câștiguri imediate.

Potrivit acestuia, infrastructura AI trebuie gestionată ca un portofoliu de investiții, deoarece compania va avea nevoie de resurse semnificative pentru dezvoltarea viitoarelor tehnologii de „superinteligență personală”.

Meta dezvoltă inteligența artificială pentru companii, dar și pentru utilizatorii obișnuiți

Pe lângă serviciile dedicate mediului de afaceri, Meta continuă să investească în produse bazate pe inteligență artificială destinate consumatorilor.

Printre proiectele aflate în dezvoltare se numără agenți AI personali, o nouă generație de ochelari inteligenți capabili să interacționeze cu mediul înconjurător și aplicații create cu ajutorul modelelor lingvistice de mari dimensiuni.

În ultimele luni, Meta a lansat aplicații experimentale pentru vânzătorii din Marketplace, pentru grupurile Facebook și pentru dezvoltarea jocurilor, iar Mark Zuckerberg a anunțat că urmează și alte proiecte similare.

Directorul companiei consideră că inteligența artificială va reduce semnificativ timpul necesar dezvoltării de aplicații noi, ceea ce va permite Meta să testeze mai rapid produse și să le distribuie utilizatorilor interesați.