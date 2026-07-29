Zuckerberg vrea o „superinteligență personală” pentru fiecare: AI nu trebuie controlată de un grup restrâns

Într-un articol de opinie publicat în The Wall Street Journal, Mark Zuckerberg susține că AI poate deveni un instrument de emancipare individuală și de stimulare a inovației. Însă una dintre cele mai importante întrebări legate de viitorul inteligenței artificiale este cine va controla această tehnologie.

„Va fi inteligența artificială centralizată și rezervată câtorva instituții sau va fi un instrument de emancipare pentru toți?”, întreabă șeful Meta, explicând că viitorul AI ar trebui să se bazeze pe libertatea individuală, inovare și echilibrul puterii.

Șeful Meta susține accesul liber la AI

Liderul Meta avertizează că o reglementare excesivă ar putea concentra prea multă putere în jurul inteligenței artificiale. Deși recunoaște existența unor riscuri reale, inclusiv în domeniul securității cibernetice, el consideră că acestea nu justifică restrângerea accesului publicului la sistemele de inteligență artificială.

Zuckerberg pledează pentru dezvoltarea modelelor open-source, al căror cod sursă este disponibil public, și consideră că un acces cât mai larg la sisteme AI puternice reprezintă cea mai bună garanție pentru siguranța pe termen lung.

De asemenea, el se declară împotriva ideii ca inteligența artificială să fie controlată de „un grup restrâns de experți”, despre care spune că ar putea exercita „o influență hegemonică asupra economiei, științei și politicii”.

„Istoria a arătat că speranța că o putere absolută, oricât de luminată ar fi, va acționa întotdeauna în interesul umanității nu a produs rezultate sigure sau pozitive”, a transmis Zuckerberg.

În dezacord cu apelurile pentru încetinirea dezvoltării AI

Poziția șefului Meta contrastează cu apelurile recente venite din industria tehnologică pentru încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale până la consolidarea măsurilor de siguranță.

Recent, peste 1.100 de angajați ai Anthropic, OpenAI, Google și Meta au semnat recent o petiție adresată guvernului Statelor Unite prin care solicită încetinirea extinderii inteligenței artificiale.

Deși directorul OpenAI, Sam Altman, a declarat că AI trebuie „pusă în mâinile oamenilor”, compania susține în același timp necesitatea unui ritm mai lent de dezvoltare pentru îmbunătățirea mecanismelor de siguranță.

O „superinteligență personală” pentru fiecare utilizator

Potrivit lui Zuckerberg, Meta urmărește dezvoltarea unei „superinteligențe personale”, care să ofere oamenilor mai multă libertate și posibilitatea de a-și valorifica potențialul.

„Pe măsură ce fiecare va avea acces la instrumente tot mai puternice, fiecare va fi mai capabil să modeleze viitorul, și nu invers”, scrie acesta.

Dincolo de disputa filozofică privind viitorul AI, miza este și una economică. Meta estimează investiții cuprinse între 125 și 145 de miliarde de dolari în 2026, iar o reglementare mai strictă ar putea încetini dezvoltarea tehnologiei și afecta competitivitatea companiei.