Comisia Europeană explică modul în care vor fi aplicate noile reguli privind permisele auto și suspendarea dreptului de a conduce

Comisia Europeană a prezentat strategia prin care statele membre vor pune în aplicare noile reguli europene privind permisele de conducere și suspendarea dreptului de a conduce.

Instituția spune că măsurile propun creșterea siguranței rutiere în toate țările UE, reducerea numărului de accidente mortale, precum și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni și autorități.

Potrivit Comisiei, strategia oferă statelor membre ale UE un plan bine structurat pentru implementarea noilor directive adoptate la nivel european.

Printre principalele schimbări se numără introducerea unui sistem de conducere însoțită pentru șoferii de 17 ani în toate statele membre, instituirea unei perioade de probă pentru conducătorii auto aflați la început de drum, verificări privind abilitățile de a conduce.

Noile reguli modifică și modul în care sunt organizate pregătirea și examenul auto, astfel încât acestea să acorde o mai bună atenție protejării participanților vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și utilizatorii mijloacelor de micromobilitate.

Strategia stabilește și calendarul pentru introducerea permisului de conducere digital, valabil în întreaga Uniune Europeană.

Aceasta prevede, în plus, recunoașterea la nivel european a suspendării dreptului de a conduce, astfel încât șoferii care comit abateri să nu poată evita sancțiunile doar pentru că circulă într-un alt stat membru decât cel în care au fost sancționați.

Comisia Europeană spune că va ajuta statele membre să aplice noile reguli prin ghiduri, sprijin tehnic, schimburi de experiență, proiecte comune și monitorizarea modului în care acestea sunt puse în practică.

Instituția precizează și că siguranța rutieră rămâne una dintre prioritățile Uniunii. Potrivit estimărilor, în anul 2025 aproximativ 19.400 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere produse pe drumurile din statele membre.

În paralel, Uniunea Europeană și-a stabilit prin strategia „Viziunea Zero” obiectivul ca până în 2050 să elimine complet decesele din accidentele rutiere. Până atunci, ținta este reducerea cu 50% a numărului de victime până în anul 2030.