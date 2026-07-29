Zelenski și Tusk au început discuțiile din Polonia. Cooperarea în domeniul apărării și relațiile bilaterale, pe agenda întâlnirii

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Poloniei, Donald Tusk, au început miercuri discuțiile oficiale de la Lublin, în estul Poloniei. Întâlnirea are loc la sediul Voievodatului Lublin, potrivit agenției Ukrinform.

Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui ucrainean, Serhii Nykyforov, cei doi lideri vor vorbi despre relațiile dintre Ucraina și Polonia, reacția la actele de agresiune împotriva ucrainenilor, cooperarea în domeniul apărării și coordonarea cu partenerii europeni după vizita recentă a lui Zelenski în Statele Unite.

Biroul premierului polonez a transmis că pe agenda întâlnirii figurează și o analiză a vizitei efectuate de liderul ucrainean în SUA și a întâlnirii pe care acesta a avut-o cu președintele american Donald Trump.

De asemenea, Zelenski și Tusk urmează să discute mai multe teme bilaterale, printre care cooperarea în domeniul apărării.

Vizita liderului ucrainean la Lublin a avut un mare efect asupra presei poloneze, care a remarcat că aceasta este prima întâlnire dintre Volodimir Zelenski și Donald Tusk desfășurată pe teritoriul Poloniei după ce relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat.

Ultima vizită a lui Volodimir Zelenski în Polonia a avut loc în decembrie 2025.

Înainte de deplasarea la Lublin, președintele ucrainean s-a aflat marți în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu Donald Trump și cu mai mulți senatori americani.

După aceste discuții, Senatul SUA a aprobat, cu 86 de voturi pentru și 12 împotrivă, o moțiune procedurală care permite continuarea dezbaterilor asupra unui proiect de lege bipartizan, privind sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului.