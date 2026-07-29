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Surse. SUA ia în calcul blocarea noului ambasador al Franței la Washington, pe fondul unui conflict legat de drepturile omului

Statele Unite analizează amânarea sau blocarea numirii noului ambasador al Franței la Washington, după ce Parisul a criticat public situația drepturilor omului din SUA.
Surse. SUA ia în calcul blocarea noului ambasador al Franței la Washington, pe fondul unui conflict legat de drepturile omului
Maria Nițu
29 iul. 2026, 20:31, Știri externe
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Statele Unite analizează posibilitatea de a amâna sau chiar de a bloca numirea noului ambasador al Franței la Washington, în urma unui schimb de replici între cele două state în privința drepturilor omului.

Potrivit a patru surse citate de Reuters, nemulțumirea administrației președintelui Donald Trump a fost provocată de criticile publice pe care Franța le-a adresat la adresa situației drepturilor omului din SUA.

Deși o decizie oficială nu a fost luată, două dintre surse au declarat că mesajele publice transmise de Franța au provocat o reacție puternică în rândul unor oficiali americani de rang înalt. Alte două surse susțin însă că se încearcă o calmare a situației, pentru a evita ruperea relațiilor dintre cele două state.

Un oficial al Departamentului de Stat a criticat, de altfel, poziția Franței și a spus t că Washingtonul va reacționa în consecință.

„Statele Unite sunt foarte dezamăgite de retorica iresponsabilă și lipsită de respect a francezilor. Răspundem în mod corespunzător la comentariile lor”, a declarat oficialul.

Dacă administrația americană va decide să întârzie sau să respingă candidatura propusă de președintele Emmanuel Macron, gestul respectiv ar fi unul extrem de rar în relațiile diplomatice dintre cele două țări. În urma unei astfel de decizii, tensiunile care oricum există, pe teme precum taxele vamale sau politica față de Iran, ar putea fi agravate.

Postarea Franței care a provocat nemulțumirea SUA

Președintele Emmanuel Macron l-a propus pentru funcția de ambasador la Washington pe Aurélien Lechevallier, fost consilier la Palatul Élysée și actual șef de cabinet al ministrului francez de Externe, Jean-Noël Barrot. Franța spera ca acesta să își înceapă mandatul până în luna septembrie.

Potrivit surselor, procesul de aprobare s-a complicat după o postare publicată sâmbătă pe platforma X de misiunea Franței la Națiunile Unite din Geneva.

În respectivul mesaj, este criticată decizia Statelor Unite de a vota alături de Rusia, Coreea de Nord și alte state împotriva prelungirii mandatului lui Volker Türk, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului.

„Statele Unite erau odinioară un far al drepturilor omului. Acum nu mai sunt. Lumea nu le mai ascultă”, se arăta în mesajul publicat de misiunea Franței.

Una dintre surse a precizat că postarea a fost verificată și aprobată prin canalele oficiale ale diplomației franceze, respingând informațiile potrivit cărora mesajul ar fi fost publicat din inițiativa unui angajat.

Noi tensiuni la Consiliul de Securitate al ONU

Disputa diplomatică s-a amplificat luni, când delegația Statelor Unite a părăsit sala în timpul intervenției reprezentantului Franței la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU dedicată războiului din Ucraina.

Potrivit surselor, reprezentanții americani au acuzat Franța de „gesturi grandioase ipocrite”.

De partea cealaltă, un oficial diplomatic francez a încercat să aplaneze situația și a declarat public că diferențele de opinie nu afectează relația bilaterală.

„Sprijinul Franței pentru reînnoirea mandatului lui Türk nu exclude un dialog strâns cu Statele Unite. Diferențele de opinie cu privire la un vot nu pun sub semnul întrebării calitatea relației noastre sau capacitatea noastră de a colabora”, a declarat oficialul.

Procesul de numire a unui ambasador în Statele Unite presupune, așa cum este prevăzut, obținerea acordului confidențial al administrației americane înainte de desemnarea oficială.

Diplomați citați de Reuters spun că Washingtonul respinge foarte rar candidații propuși de statele partenere, în timp ce problemele care pot apărea sunt rezolvate, de regulă, prin negocieri în format discret.

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