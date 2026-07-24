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Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului solicită evacuarea a 6.000 de marinari blocați în Strâmtoarea Ormuz

Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a cerut vineri protejarea și evacuarea celor 6.000 de navigatori încă blocați în Strâmtoarea Ormuz la bordul unor nave care nu pot părăsi Golful în siguranță.
Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului solicită evacuarea a 6.000 de marinari blocați în Strâmtoarea Ormuz
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
24 iul. 2026, 14:37, Știri externe
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„Înaltul Comisar face apel la state, la armatori și la toți actorii relevanți să asigure de urgență protecția navigatorilor blocați, inclusiv prin garantarea accesului efectiv la asistență consulară, la provizii și servicii esențiale și prin facilitarea evacuărilor și repatrierilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisar, Shabia Mantoo, reporterilor la Geneva, relatează Le Figaro.

Conflictul, declanșat pe 28 februarie de atacurile americane și israeliene asupra Iranului, a determinat  Teheranul  să blocheze transportul maritim prin acest punct strategic de restricționare a transportului de hidrocarburi, iar Statele Unite să impună o blocadă porturilor iraniene. Teheranul amenință navele care ocolesc singura rută pe care a autorizat-o de-a lungul coastei sale și, în ciuda opoziției SUA, exclude orice revenire la situația de dinainte de război, când trecerea era liberă.

Potrivit Organizației Maritime Internaționale (OMI) a ONU, cel puțin 6.000 de navigatori la bordul a aproximativ 400 de nave rămân blocați în strâmtoare, neputând fi evacuați în timpul armistițiului, ca parte a unui plan de evacuare menit să scoată din Golf aproximativ 11.000 de marinari blocați.

Marinari, lăsați la bordul navelor lor fără hrană, apă, îngrijiri medicale

Potrivit Biroului Înaltului Comisar, această cifră nu este exhaustivă, deoarece „mulți alți navigatori sunt încă dispăruți” la bordul diferitelor nave mai mici sau pur și simplu nu au fost încă localizați. Informațiile indică „că unii navigatori au fost abandonați pe mare de către armatorii lor, care i-au lăsat fără asistență, fără posibilitatea repatrierii și, în unele cazuri, fără plata salariilor cuvenite ”, a adăugat Shabia Mantoo. „Cunoaștem cel puțin nouă nave, cu 93 de membri ai echipajului, abandonate de proprietarii lor în Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului ”, a declarat ea.

Acești marinari, lăsați la bordul navelor lor fără hrană, apă, combustibil, îngrijiri medicale, electricitate sau orice mijloace de comunicare cu familiile lor, „se confruntă cu o izolare și o închisoare prelungite”, care „reprezintă un risc grav pentru sănătatea lor fizică și mentală ”. În plus, acești marinari rămân expuși luptelor. Numărul total de decese maritime raportate de la începutul conflictului a ajuns astfel la 17, potrivit Oficiului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului. „Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile și trebuie să înceteze. Aceste nave sunt protejate de dreptul internațional umanitar”, a adăugat Shabia Mantoo. „Părțile implicate în conflict trebuie să acționeze fără întârziere pentru a permite trecerea în siguranță a marinarilor blocați, astfel încât aceștia să poată fi evacuați și debarcați în siguranță, asigurând în același timp livrarea proviziilor esențiale”, a mai afirmat ea.

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