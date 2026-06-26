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Atac în Strâmtoarea Ormuz: ONU suspendă evacuarea navelor după lovirea unei nave comerciale. SUA acuză Iranul

Un cargou a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz, iar Organizația Maritimă Internațională a suspendat temporar evacuarea sutelor de nave și a peste 11.000 de navigatori blocați în regiune. Un oficial american afirmă că atacul a fost comis cu o dronă iraniană, titrează CNN.
Atac în Strâmtoarea Ormuz: ONU suspendă evacuarea navelor după lovirea unei nave comerciale. SUA acuză Iranul
Sursa foto: Wen Xinnian/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
26 iun. 2026, 12:02, Știri externe
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Organizația Maritimă Internațională (IMO), agenție a ONU, a suspendat temporar operațiunea de evacuare a navelor comerciale blocate în regiunea Golfului Persic, după ce un cargou a fost lovit joi în Strâmtoarea Ormuz, într-un incident pentru care un oficial american acuză Iranul. Potrivit CNN, oficialul american a declarat că nava a fost atacată de o dronă iraniană, fără a oferi alte detalii. Iranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru incident.

Nava a fost avariată, dar nu au existat victime

Potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), nava comercială a fost lovită în partea tribord de un proiectil neidentificat, care a avariat puntea de comandă. Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime și nici efecte asupra mediului. În același timp, navele aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz au fost sfătuite să navigheze cu prudență și să raporteze orice activitate suspectă. Incidentul este primul raportat după ce Statele Unite și Iranul au convenit, săptămâna trecută, să înceapă negocieri pentru un acord de pace.

Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz, Iranul și Golful Oman. Sursa foto: Hepta

ONU suspendă evacuarea a peste 11.000 de navigatori

Atacul a determinat IMO să oprească temporar misiunea începută în ultimele zile pentru evacuarea a sute de nave și a peste 11.000 de navigatori rămași blocați în regiune după izbucnirea războiului. „Siguranța navigatorilor rămâne prioritatea principală. Pentru a asigura o abordare coordonată și siguranța navigației, planul de evacuare va fi suspendat până când situația va deveni mai clară”, a transmis secretarul general al IMO, Arsenio Dominguez. Acesta a precizat că nava atacată nu făcea parte din programul de evacuare coordonat de IMO, însă incidentul arată cât de important este ca operațiunile să se desfășoare fără a pune în pericol echipajele.

Iranul avertizează navele comerciale

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat că navele comerciale vor beneficia de trecere în siguranță doar dacă folosesc rutele indicate de Iran. Ulterior, Autoritatea pentru Strâmtoarea Golfului Persic, înființată recent de Teheran pentru administrarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, a transmis că nu poate garanta siguranța navelor care utilizează alte rute. Iranul consideră controlul asupra acestei căi maritime drept un instrument important în negocierile cu Statele Unite.

Washington respinge orice taxă de tranzit

Memorandumul semnat săptămâna trecută între Washington și Teheran prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru o perioadă de 60 de zile și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Documentul acordă însă Iranului și un rol în supravegherea traficului comercial, alături de Oman. În timpul conflictului, Teheranul a început să perceapă taxe pentru navele aflate în tranzit, măsură pe care administrația americană o respinge.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că nicio țară nu are dreptul să impună taxe pentru utilizarea unei căi maritime internaționale, iar miniștrii de externe ai statelor arabe din Golf au respins, la rândul lor, orice încercare de control sau taxare a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. După atacul de joi, prețul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 2%, până la 74 de dolari pe baril, înainte de a se tempera în tranzacțiile de vineri dimineață.

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