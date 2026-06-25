Prețul petrolului a urcat brusc după atacul asupra unei nave cargo în apropiere de Oman

Atacul a determinat Organizația Maritimă Internațională a ONU să suspende temporar inițiativa de evacuare a navelor și marinarilor blocați în zonă, până la clarificarea condițiilor de siguranță. Strâmtoarea Ormuz, aflată între Iran și Oman, este esențială pentru piața globală a energiei, înainte de conflict aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol trecând prin această rută.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,52 dolari, sau 2,1%, până la 75,26 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate a urcat cu 1,58 dolari, sau 2,3%, până la 71,92 dolari pe baril. Creșterea vine după ce, cu o zi înainte, ambele repere coborâseră la cele mai reduse niveluri de la sfârșitul lunii februarie, pe fondul reluării treptate a traficului prin strâmtoare.

Potrivit Reuters, doi oficiali americani au declarat că Iranul ar fi tras asupra navei cargo în timp ce aceasta încerca să treacă prin Strâmtoarea Hormuz. Autoritățile iraniene au transmis că securitatea vaselor care circulă în afara rutelor desemnate nu este garantată.

Analiștii avertizează că orice nouă blocare a traficului în zonă ar putea pune presiune pe producători și pe lanțurile globale de aprovizionare. Consultanții Rystad Energy spun că, dacă traficul navelor nu se normalizează rapid, producătorii din Golf ar putea fi nevoiți să reducă producția, ceea ce ar întârzia revenirea completă a fluxurilor de petrol.

Tensiunile au influențat și piața combustibililor din SUA. Contractele futures pentru benzină au urcat cu aproximativ 5%, iar cele pentru motorină cu aproape 4%, în timp ce investitorii au reacționat la riscul unei noi perturbări în una dintre cele mai sensibile zone maritime ale lumii.