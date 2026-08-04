Trump a promis carburanți ieftini. Motorina costă acum mai mult decât în era Biden

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, în ianuarie 2025, motorina s-a vândut în SUA cu un preț mediu de 4,09 dolari pe galon, potrivit unui calcul realizat de Financial Times pe baza datelor oficiale. Nivelul este ușor mai mare decât media de 4,08 dolari înregistrată în cei patru ani în care Joe Biden s-a aflat la Casa Albă.

Diferența este de numai un cent, dar are o încărcătură politică importantă. Trump și republicanii au folosit ani la rând prețurile ridicate ale carburanților pentru a critica administrația Biden, iar actualul președinte a promis în campania electorală că va reduce la jumătate costurile energiei prin creșterea producției interne de petrol și gaze.

„Vom fora, fora, fora. Drill, baby, drill”, declara Trump în campania din 2024, când susținea că prețurile energiei pot fi reduse cu 50% în primul său an de mandat. Experții avertizau însă încă de atunci că producția americană nu poate izola complet consumatorii de șocurile produse pe piața mondială a petrolului.

Situația de acum e mult mai rea. Motorina a trecut de 5,3 dolari pe galon

Situația de la pompă este în prezent mult mai dificilă decât sugerează media calculată pentru întregul mandat. Administrația americană pentru Informații în domeniul Energiei a anunțat marți că motorina rutieră a ajuns la o medie națională de 5,348 dolari pe galon, echivalentul a aproximativ 1,41 dolari pe litru.

Prețul este cu 3,5 cenți mai mare decât în săptămâna precedentă și cu 1,548 dolari peste nivelul înregistrat în urmă cu un an. În California, media a urcat la 6,716 dolari pe galon, în timp ce pe Coasta de Vest a depășit 6,13 dolari.

Motorina s-a scumpit cu aproximativ 43% de la declanșarea conflictului cu Iranul, ajungând în ultimele zile în apropierea nivelului de 5,37 dolari pe galon. Benzina s-a scumpit, la rândul său, cu aproximativ 37%, însă media sa de la începutul mandatului Trump rămâne încă sub cea din perioada Biden.

Creșterea prețului motorinei are efecte care depășesc cu mult costurile suportate direct de șoferi. Combustibilul este folosit pentru transportul rutier de mărfuri, utilajele agricole, construcții și o parte importantă a activității industriale. Scumpirea sa ajunge astfel în prețurile alimentelor și ale aproape tuturor produselor transportate cu camionul.

Războiul cu Iranul a răsturnat calculele Casei Albe

Principala cauză a scumpirilor este perturbarea fluxurilor energetice din Orientul Mijlociu, după conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran și blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Prin această rută trece o parte importantă a petrolului și produselor petroliere comercializate la nivel mondial. Restricționarea transporturilor a redus disponibilitatea motorinei pe piața internațională exact într-un moment în care stocurile erau scăzute, iar capacitatea de rafinare era limitată.

Presiunile au fost amplificate de problemele rafinăriilor din mai multe regiuni, de atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și de restricțiile impuse exporturilor Rusiei. Motorina a rămas astfel scumpă chiar și după ce cotațiile petrolului au început să scadă.

Prețul petrolului Brent a coborât luni la aproximativ 83,77 dolari pe baril, după ce Trump a renunțat la un nou atac asupra Iranului și a vorbit despre posibilitatea unor negocieri. Piața rămâne însă volatilă, iar Teheranul a negat că ar purta discuțiile anunțate de președintele american.

Administrația americană pentru Informații în domeniul Energiei estimează că prețurile petrolului ar putea continua să scadă în ultimele luni ale anului, pe măsură ce oferta va depăși consumul. Totuși, refacerea stocurilor și marjele ridicate ale rafinăriilor pot întârzia ieftinirea carburanților la pompă.

Trump atacă acum marile companii petroliere

Confruntat cu nemulțumirea consumatorilor, Donald Trump și-a îndreptat criticile către companiile petroliere, pe care în mod tradițional le-a susținut prin dereglementări și politici favorabile extinderii producției.

Președintele a acuzat ExxonMobil și Chevron că fac „prea mulți bani” de pe urma crizei și le-a cerut să reducă prețurile carburanților și să ofere consumatorilor o parte din câștigurile obținute. Exxon a raportat un profit trimestrial de aproximativ 14,5 miliarde de dolari, iar Chevron a obținut peste 12 miliarde de dolari.

Industria petrolieră susține că scumpirile nu sunt provocate de companii, ci de riscurile geopolitice, problemele din lanțurile internaționale de aprovizionare și diminuarea capacității globale de rafinare.

Pentru Trump, comparația cu perioada Biden este cu atât mai incomodă cu cât administrația sa prezenta, în octombrie 2025, scăderea benzinei sub trei dolari pe galon drept dovada succesului politicii de „dominație energetică” a Statelor Unite.

La mai puțin de un an distanță, benzina se vinde cu peste patru dolari pe galon, iar motorina a depășit atât pragul de cinci dolari, cât și media întregii administrații Biden. Financial Times estimează că gospodăriile americane au cheltuit în medie cu peste 600 de dolari mai mult pentru carburanți de la începutul războiului cu Iranul.

Evoluția riscă să afecteze mesajul economic al republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Trump a promis că extinderea producției americane va aduce energie ieftină, însă criza arată limitele acestei strategii:

Statele Unite pot extrage mai mult petrol, dar prețurile plătite de americani continuă să fie influențate de războaie, rutele maritime și capacitatea rafinăriilor din întreaga lume.