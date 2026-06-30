CEDO a decis să nu se pronunțe asupra interdicției de a fuma în închisori, considerată cândva contrară drepturilor omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să nu se pronunțe asupra interzicerii fumatului în închisori, a anunțat marți instituția, potrivit AFP.

Decizie în contradictoriu cu cea de anul trecut

În noiembrie 2025, CEDO a decis că această interdicție a încălcat dreptul deținuților la intimitate. Interdicția a fost introdusă în 2017 în numele sănătății deținuților și al securității în închisoare.

Curtea a decis anul trecut, cu patru voturi la trei, că interdicția totală a fumatului în închisorile din Estonia a încălcat drepturile omului, potrivit sursei.

Instituția fusese abordată de trei deținuți. Aceștia s-au plâns de simptome de sevraj și epuizaseră toate căile legale în țara baltică. Însă, guvernul estonian a obținut o trimitere a cazului de către Marea Cameră. Ea reprezintă organul CEDO responsabil de revizuirea deciziilor deja luate.

Ce au descoperit judecătorii

Judecătorii au descoperit că avocatul care i-a apărat pe deținuți își părăsise profesia. Ei au descoperit și că, dintre cei trei reclamanți, doi fuseseră eliberați din închisoare. Aceștia nu au mai putut fi găsiți, iar al treilea a decedat în martie 2026.

Neavând nicio informație despre persoanele implicate, Curtea s-a abținut, așadar, să se pronunțe. Ea a indicat că hotărârea sa pronunțată în noiembrie era „lipsită de orice efect juridic”, mai arată sursa citată.