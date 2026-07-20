CEDO condamnă Elveția după ce doi vegani nu au primit hrană adecvată în detenție

Hotărârea, considerată o premieră în jurisprudența instanței europene, stabilește că principiile veganismului pot beneficia de protecția acordată libertății de conștiință, relatează publicația Frankfurter Allgemeine.

Despăgubiri de până la 12.000 de euro

Hotărârea a fost pronunțată luni de judecătorii Curții de la Strasbourg, care au constatat că autoritățile elvețiene nu au respectat libertatea de conștiință a celor doi reclamanți și nici nu le-au oferit o cale efectivă de contestare a deciziilor privind alimentația.

Unul dintre reclamanți, aflat în arest preventiv între noiembrie 2018 și octombrie 2019, va primi 12.000 de euro cu titlu de despăgubiri morale. Cel de-al doilea, internat într-o clinică de psihiatrie între februarie și aprilie 2021, va primi 4.000 de euro daune morale și 10.000 de euro pentru cheltuieli de judecată.

Prima hotărâre privind veganismul și libertatea de conștiință

Instanța europeană a precizat că este pentru prima dată când analizează principiile veganismului din perspectiva articolului din Convenția Europeană a Drepturilor Omului referitor la libertatea de gândire, conștiință și religie.

În motivare, judecătorii au făcut trimitere la practica statelor membre ale Consiliului Europei, arătând că, în numeroase sisteme juridice, veganismul este recunoscut drept o convingere filozofică sau o concepție de viață nereligioasă, susceptibilă de protecție juridică.

Instituțiile nu au emis decizii oficiale

Cei doi reclamanți au susținut că nu au avut acces la o alimentație complet vegană, fără produse de origine animală, în perioada în care s-au aflat în custodia statului.

CEDO a reținut că instituțiile responsabile nu au analizat în mod corespunzător solicitările acestora și, în plus, nu au emis decizii administrative oficiale privind refuzul dietei solicitate. Din acest motiv, reclamanții nu au avut posibilitatea de a contesta în instanță măsurile adoptate împotriva lor.

Posibile implicații pentru statele membre ale Consiliului Europei

Hotărârea ar putea avea consecințe și asupra practicilor din alte state membre ale Consiliului Europei, inclusiv România, în ceea ce privește respectarea convingerilor filozofice ale persoanelor aflate în detenție sau internate în instituții aflate sub autoritatea statului.

Deși decizia nu obligă statele să introducă automat meniuri vegane în toate instituțiile publice, aceasta stabilește că solicitările întemeiate pe convingeri sincere trebuie analizate în mod efectiv și trebuie să poată face obiectul unei căi de atac, în conformitate cu standardele Convenției Europene a Drepturilor Omului.