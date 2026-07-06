Un bărbat cu dizabilități, afectat de valul de căldură, dă în judecată statul austriac la CEDO

Bărbatul, în vârstă de aproximativ patruzeci de ani, suferă de scleroză multiplă și de sindromul Uhthoff, care agravează simptomele neurologice ale bolii sale atunci când temperatura corpului îi crește.

„Guvernul ar trebui să facă mai mult. Ar fi putut face mai mult”, a declarat el pentru AFP, adăugând că procesul ar fi în beneficiul altor persoane care se confruntă cu dificultăți similare.

În 2021, el a intentat un proces împotriva Austriei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), într-unul dintre numeroasele cazuri de justiție climatică judecate de instanțele europene și, probabil, unul dintre cele mai importante.

Determinat de valul e căldură care a lovit Europa

Muellner a declarat, pentru AFP, că ultimul val de căldură care a afectat tot continentul l-a determinat să devină mai hotărât în demersul său.

#NSTColumnists Sweating out the latest heatwave on his wheelchair, Austrian Mex Muellner was increasingly convinced he was right in suing his country for dragging its feet on climate change.https://t.co/JmTrdCpg0A pic.twitter.com/YQVHdrC7tO — New Straits Times (@NST_Online) July 6, 2026

Acesta precizează că temperaturile extreme îi afectează viața de zi cu zi. Chiar și la temperaturi de 25 °C, mobilitatea sa se deteriorează și nu mai poate merge. La temperaturi de pese 30°C, bărbatul care suferă de scleroză multiplă, este aproape paralizat și trebuie să folosească un scaun cu rotile electric.

Afecțiunea deteriorează sistemul nervos: „viteza cu care nervii transmit semnale în corp scade atunci când este cald, a precizat Muellner.

„Ca urmare, semnalele nu mai ajung la mușchi, iar mișcările pe care aș vrea să le fac nu se mai produc”, a declarat fostul consultant în domeniul energiei în micul său oraș din landul Niederösterreich.

Ce ar fi greșit statul austriac?

În acțiunea sa în justiție, el a susținut că Austria nu a adoptat un cadru legislativ suficient pentru a limita încălzirea globală și a proteja persoanele vulnerabile, precum el însuși.

De asemenea, el a criticat sistemul judiciar austriac pentru că nu i-a oferit nicio soluție.

Dacă instanța va decide în favoarea sa, el va fi prima persoană recunoscută ca victimă directă a consecințelor schimbărilor climatice, potrivit declarațiilor date de avocata sa, Michaela Kroemer.

Ea a adăugat că acest lucru ar deschide calea pentru alte acțiuni în justiție în cele 46 de țări aflate sub jurisdicția CEDO.

Verdictul „ar putea avea, de asemenea, implicații asupra politicii climatice a Uniunii Europene, din care Austria face parte”, potrivit avocatei.

Săptămâna trecută, Reuters relata că UE și-a propus să fie lider în schimbările climatice, fiind una dintre primele economii ale lumii care și-au propus să ajungă la zero emisii de carbon până în 2050.

În ciuda reglementărilor deja existente pentru reducerea dezechilibrelor climatice, țările sunt afectate de temperaturile chiar și de 40°C care au afectat continentul european, cauzând peste 1.000 de morți în Spania, incendii de pădure în Grecia sau Portugalia, dar și alte incidente, precum suspendarea transportului feroviar în Germania sau deraierea unui tren de marfă în Suedia, din cauza topirii șinelor.