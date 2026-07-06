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Canicula închide școli în Marea Britanie. Peste 1.000 de unități au suspendat cursurile, iar experții avertizează că infrastructura nu mai face față

Valul de căldură care afectează Europa a scos la iveală vulnerabilitatea sistemului de învățământ din Marea Britanie. Peste 1.000 de școli și-au suspendat cursurile sau au trimis elevii acasă mai devreme în ultimele săptămâni, transmite AP.
Canicula închide școli în Marea Britanie. Peste 1.000 de unități au suspendat cursurile, iar experții avertizează că infrastructura nu mai face față
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
06 iul. 2026, 11:03, Social
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În numeroase școli britanice nu există sisteme de aer condiționat, iar ventilația este insuficientă. Ferestrele se deschid doar parțial sau deloc, iar clasele orientate spre sud acumulează rapid căldură. Profesorul Mark Morris, din Țara Galilor, spune că unitatea în care predă a fost nevoită să își închidă porțile după ce temperaturile au atins un record de 35,9°C, arată AP.

Val de căldură deasupra Europei. Sursa foto: X/Met4Cast – UK Weather

„Chiar și într-o vară obișnuită, căldura din clase devine greu de suportat. Dacă trebuie să pornești cuptorul la orele de tehnologie alimentară, este imposibil să continui activitatea”, a explicat acesta. În școlile rămase deschise, profesorii și elevii au improvizat soluții pentru a face față caniculei: ventilatoare portabile, pulverizatoare cu apă, jaluzele trase permanent, înghețată la pauze și chiar găleți cu apă în care copiii își răceau picioarele.

Profesori care au leșinat în timpul orelor

Sindicatul profesorilor NASUWT susține că mai mulți dascăli au leșinat în timpul cursurilor din cauza temperaturilor foarte ridicate din sălile de clasă. Organizația cere introducerea unei temperaturi maxime admise la locul de muncă și investiții urgente în modernizarea școlilor, multe dintre ele construite în anii 1950–1970 și aflate astăzi mult peste durata pentru care au fost proiectate. În plus, prezența azbestului în numeroase clădiri îngreunează instalarea unor sisteme moderne de climatizare.

Experții: școlile au fost construite pentru o climă care nu mai există

Comitetul britanic pentru Schimbări Climatice avertizează că școlile, spitalele și căminele de bătrâni au fost proiectate pentru a conserva căldura în timpul iernii, nu pentru a face față valurilor de caniculă tot mai frecvente. Potrivit estimărilor instituției, până în 2050 temperaturile ar putea depăși frecvent 40°C în sudul Angliei, iar numărul zilelor în care temperaturile din interiorul școlilor vor ajunge la 35°C ar putea crește cu aproximativ 70% față de nivelul actual, dacă nu vor fi luate măsuri de adaptare. Raportul recomandă investiții în sisteme de umbrire, ventilație și, acolo unde riscurile sunt cele mai mari, instalarea de echipamente de climatizare eficiente energetic.

O problemă care începe să fie vizibilă și în România

Deși România nu s-a confruntat în această vară cu închiderea pe scară largă a școlilor din cauza caniculei, situația din Marea Britanie seamănă cu problemele observate în timpul examenelor naționale din ultimii ani. În mai multe județe, inclusiv în București, elevii au susținut probele de Evaluare Națională și Bacalaureat în săli fără aer condiționat, în condițiile unor temperaturi de peste 35°C. În multe unități de învățământ, măsurile au constat în distribuirea de apă, aerisirea claselor înaintea examenelor și montarea unor ventilatoare, acolo unde acestea existau.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) avertizează că temperaturile ridicate afectează capacitatea de concentrare și rezultatele școlare, iar impactul este mai pronunțat în clădirile fără sisteme eficiente de răcire și ventilație. Pe fondul valurilor de căldură care devin tot mai frecvente în Europa, experții susțin că adaptarea infrastructurii școlare nu mai reprezintă doar o investiție în confort, ci o măsură necesară pentru protejarea sănătății elevilor și pentru menținerea unui proces educațional normal.

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