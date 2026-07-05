Ce sunt cupolele de căldură și cum se formează

Cupolele de căldură pot face ca temperaturile deja ridicate să fie și mai extreme și prelungite, iar acestea se agravează și devin mai frecvente pe măsură ce planeta se încălzește. Experții spun că domurile de căldură sunt, în esență, sisteme de înaltă presiune care plutesc deasupra unei regiuni și care captează căldura și umiditatea, potrivit AP.

Acestea rezultă din fluxul de aer cald spre nord. Sistemul respectiv face ca aerul să coboare, presiunea să crească și temperaturile să crească.

„Conceptul de cupolă termică înseamnă, de fapt, că aerul din această regiune este foarte cald și știm că aerul cald se extinde”, a spus Jennifer Francis, specialistă în climă la Centrul de Cercetare Climatică Woodwell. „Practic, înseamnă că straturile atmosferei se umflă și ele în sus.”

Cupolele de căldură captează căldura la suprafață

Simplu spus, cupolele de căldură provoacă valuri de căldură. Sunt asociate cu condiții foarte uscate și însorite care durează mai multe zile, captează căldura la suprafață și contribuie la amplificarea acesteia, a declarat Zachary Labe, specialist în climă la Climate Central, un colectiv independent de oameni de știință.

Căldura a afectat diverse regiuni ale lumii la începutul anului 2026 .

Statele Unite continentale au înregistrat în martie cea mai anormal de caldă lună din ultimii 132 de ani, cu temperaturi extreme record mai întâi în sud-vest și apoi în restul țării. Căldura a pârjolit turneul de la Roland Garros și anumite părți ale Indiei în luna mai.

Începând de la mijlocul lunii iunie, Europa a atins temperaturi maxime neobișnuite pentru acest sezon, de aproximativ 40 de grade Celsius în multe locuri din cauza unei „cupole de căldură”.

Temperaturile extreme, legate direct de schimbările climatice

Știința arată că, pe măsură ce planeta se încălzește, ca urmare a arderii cărbunelui, petrolului și gazelor de către oameni, valurile de căldură se agravează, durează mai mult și devin mai frecvente.

„Valurile de căldură de acest gen sunt direct legate de criza climatică și de schimbările climatice”, a spus Francis, „și acest lucru se datorează modului în care am ars combustibili fosili și am defrișat pădurile atât de mult timp, crescând concentrația de gaze care captează căldura în atmosferă.”

„Aceste tipuri de valuri de căldură și secete, precum și incendiile asociate, se intensifică, exact așa cum ne-am aștepta într-o lume care se încălzește”, a spus ea.

Metode de protecție

Experții spun că oamenii trebuie să se hidrateze atunci când se simt căldura și umiditatea sunt toride.

Asigurați-vă că evitați exercițiile fizice în aer liber în căldura zilei – și găsiți umbră sau, dacă puteți, acces la aer condiționat. Unele orașe oferă resurse și centre de răcorire pentru a oferi alinare.

Răcorirea în piscine sau ape din apropiere poate ajuta, de asemenea.

Cupolele termice pot îngreuna recuperarea completă după temperaturile ridicate pe timp de noapte, așa că este important să găsiți modalități de a rămâne în mediu răcoros în timpul zilei și al serii.