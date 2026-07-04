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„Cu Dumnezeu nu ne putem bate”. Canicula pune la pământ fermele din Botoșani

Canicula extremă a lovit fermele din județul Botoșani, în ultimele zile. Temperaturile resimțite au depășit, pe alocuri, 40 de grade Celsius.
„Cu Dumnezeu nu ne putem bate”. Canicula pune la pământ fermele din Botoșani
Andreea Tobias
04 iul. 2026, 12:38, Știrile zilei
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Canicula extremă a lovit fermele din Botoșani, în ultimele zile. Temperaturile resimțite au depășit, pe alocuri, 40 de grade Celsius. Crescătorii de animale iau măsuri speciale de protecție, scrie Monitorul de Botoșani.

Oierii cu experiență spun că nu au mai întâlnit temperaturi atât de mari. „Eu n-am prins așa călduri. Am 59 de ani”, a declarat unul dintre oieri. Oile caută constant zone de umbră.

De ce scade producția de lapte

Animalele refuză să mai mănânce în timpul zilei, din cauza căldurii. Fermierii au schimbat programul turmelor, scoase la pășunat abia după apus.

„Le vor duce la pășunat pe timpul nopții”, a explicat inginerul zootehnist Daniel Nechifor.

Animalele adulte merg la pășunat noaptea, pentru a evita căldura. Cele tinere sunt ținute în fermă, ferite de soare. „Dacă ar merge pe pășune, ar consuma multă energie”, a explicat Nechifor.

Cum asigură ciobanii apă pentru turme

Asigurarea apei este o provocare logistică zilnică pentru ciobani. „Apă rece în geantă, ne pun seara o sticlă în congelator”, a povestit ciobanul Carmin Răileanu.

„Cu Dumnezeu nu ne putem bate”, a mai spus acesta.

Specialiștii recomandă prioritizarea sănătății animalelor, în perioadele de caniculă.

„Recomand fermierilor mare atenție la modul cum își protejează animalele”, a declarat Ionică Nechifor, director al Stațiunii de Cercetare Popăuți. „E mai bine să le protejeze din punct de vedere al sănătății”, a adăugat el.

Meteorologii anunță continuarea valului de căldură. Fermierii din Botoșani vor menține măsurile de protecție pe durata codului roșu.

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