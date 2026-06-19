Franța: Animalele se vor confrunta cu un adevărat cataclism în timpul valului de căldură

Valul de căldură cu care se confruntă Franța afectează majoritatea speciilor de animale sălbatice și le poate amenința supraviețuirea, relatează AFP.

Un val de căldură „este brutal” pentru animale. Posibilitățile de adaptare ale speciilor sau ecosistemelor „sunt mai mici decât în ​​cazul unei schimbări graduale”, explică, pentru AFP, Grégoire Loïs, ornitolog la Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris.

Consecințele pot fi numeroase pentru fauna sălbatică. Ele includ deshidratare, stres termic, tulburări de reproducere, modificări de comportament, dificultăți de hrănire. În cele mai grave cazuri, pot duce inclusiv la moartea animalului, potrivit aceleiași surse.

La începutul verii anului 2021, până la 75% dintre speciile terestre și marine au fost afectate negativ. Atunci, avut loc un val de căldură care a lovit vestul Americii de Nord. Populațiile unor specii a scăzut 99%, a arătat un studiu publicat în martie.

Păsări

Păsările sunt deosebit de amenințate de căldură. În Franța, din cele 20.000 de animale luate în primire de centrele de îngrijire anul trecut, 14,3% au fost luate ca urmare a circumstanțelor climatice (în principal valuri de căldură) și aproximativ 80% au fost păsări, a declarat pentru AFP Anne-Laure Dugué, șefa programului „Faună sălbatică în pericol”.

Cu o temperatură corporală de 39 până la 42°C, care crește și mai mult în timpul zborului sau al căutării de hrană, păsările au mai multe dificultăți în a-și disipa căldura atunci când temperaturile cresc, mai arată sursa.

Păsările nu au glandele sudoripare. Ele se răcesc în principal prin evaporare pe calea respiratorie. Acest mecanism consumă multă apă și crește riscurile de stres termic și deshidratare.

Puii, încă în cuib și incapabili să zboare în timpul căldurii sunt deosebit de vulnerabili.

Mamifere

„La vertebrate, care își reglează temperatura, răcirea mecanică prin evaporare – gâfâitul, transpirația… – generează o pierdere de apă cu atât mai mare cu cât organismul este mai mic”, spune Loïs.

„Riscurile de hipertermie sau deshidratare sunt, prin urmare, deosebit de notabile la arici și la unele rozătoare mici” , explică Dugué, potrivit sursei citate.

Uneori se observă mortalitate în masă a liliecilor. Aceștia sunt dezorientați și deshidratați de temperaturile extreme. În ianuarie 2026, mii de vulpi zburătoare (cei mai mari lilieci din lume) au pierit în timpul unui val de căldură în sud-estul Australiei.

Mamiferele mari nu sunt nici ele cruțate. La speciile adaptate la frig, cum ar fi urșii, bizonii, renii sau elanii, blana deasă devine un handicap atunci când termometrul crește.

Alte specii pot suferi arsuri la lăbuțe, din cauza contactului cu suprafețe supraîncălzite, cum ar fi bitumul sau nisipul, mai specifică sursa.

Nevertebrate

Majoritatea nevertebratelor sunt ectoterme. Acest lucru înseamnă că temperatura corpului lor depinde în mare măsură de mediul înconjurător, explică Loïs. Atunci când limita lor de toleranță termică este depășită, consecințele pot fi „severe”, avertizează el.

Abilitatea lor de a se deplasa este adesea limitată sau chiar imposibilă. În 2021, în timpul valului de căldură din Pacificul de Nord, au pierit peste un miliard de midii, scoici și stele de mare, indică sursa citată.

Pești

La pești, temperaturile ridicate reduc oxigenul disponibil în apă. În același timp, cresc nevoile lor fiziologice. Acest lucru poate provoca stres termic, boli, perturbări ale reproducerii și uneori mortalități în masă.

Amfibieni și reptile

Depinzând în mare măsură de umiditate, broaștele, broaștele râioase și salamandrele sunt deosebit de vulnerabile la valurile de căldură. Ele sunt și mai afectate atunci când acestea sunt însoțite de secetă, care le usucă habitatele.

Pielea lor permeabilă le face foarte susceptibile la deshidratare. În timpul valurilor de căldură, pierd apă mai ușor și riscă să se usuce dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de umiditate necesare supraviețuirii lor, arată sursa.

Reproducerea lor poate fi, de asemenea, grav afectată, în special atunci când zonele de depunere a icrelor se usucă prematur.