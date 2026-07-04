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A stat închis din 1994 și era considerat prea periculos. Acest loc unic din Europa va fi redeschis după decenii

Birnbeck Pier, monument istoric de gradul II, a fost inaugurat în 1867 și a rămas deschis timp de 127 de ani, înainte de a fi închis în 1994 din motive de siguranță.
A stat închis din 1994 și era considerat prea periculos. Acest loc unic din Europa va fi redeschis după decenii
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Alexandra-Valentina Dumitru
04 iul. 2026, 13:21, Life-Inedit
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Situat în stațiunea Weston-super-Mare, debarcaderul era singurul din Regatul Unit care făcea legătura cu o insulă – o mică formațiune stâncoasă numită Birnbeck Island, arată Express.

În anii care au urmat închiderii debarcaderului, insula a fost folosită de Royal National Lifeboat Institution pentru lansarea bărcilor de salvare. Organizația a fost nevoită să înceteze activitatea în 2014, după ce structura a fost considerată prea periculoasă.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, insula fusese preluată de Amiralitatea britanic. A fost folosită ca bază secretă pentru testarea armamentului.

După redeschiderea debarcaderului în perioada postbelică, acesta nu și-a mai recăpătat niciodată popularitatea de dinainte de război. Debarcaderul a trecut prin mâinile mai multor proprietari privați.

Lipsa lucrărilor de întreținere a făcut ca structura să devină nesigură, iar în 1994 accesul publicului a fost interzis. Din 1998, Birnbeck Pier figurează pe Registrul Național al Patrimoniului în Pericol.

Primele planuri de restaurare au fost prezentate în 2006, însă au fost amânate în repetate rânduri din cauza schimbărilor de proprietate. Între timp, debarcaderul a fost cumpărat de Consiliul North Somerset.

Datorită unei finanțări de 5,5 milioane de lire sterline, lucrările de restaurare au început. La începutul anului, a fost anunțată acordarea unei finanțări suplimentare de 62.120 de lire sterline.

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