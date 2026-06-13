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O parte din zidul uneia dintre cele mai valoroase biserici fortificate din Transilvania s-a prăbușit. Vizitele au fost suspendate

O porțiune a zidului de incintă al Bisericii Fortificate din Moșna, județul Sibiu, s-a prăbușit în noaptea de vineri spre sâmbătă, au anunțat reprezentanții Ministerului Culturii.
O parte din zidul uneia dintre cele mai valoroase biserici fortificate din Transilvania s-a prăbușit. Vizitele au fost suspendate
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Sursa foto: Facebook/Ministerul Culturii
Oana Antipa
13 iun. 2026, 12:30, Social
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Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, incidentul s-a produs în jurul orei 01:40. A fost afectată o parte a zidului de nord al incintei, situată în zona dinspre parc.

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Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime.

Imediat după producerea incidentului, reprezentanții Primăriei Moșna și ai Poliției Locale au intervenit pentru securizarea perimetrului. Măsura a fost luată pentru eliminarea riscurilor pentru populație și pentru protejarea monumentului istoric.

Ca urmare a incidentului, vizitele ghidate programate pentru zilele de 13 și 14 iunie au fost suspendate.

Specialiștii evaluează pagubele

Ministerul Culturii a anunțat că se află în contact permanent cu autoritățile locale, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu și specialiști din domeniul patrimoniului.

În perioada următoare vor fi efectuate evaluări tehnice pentru stabilirea cauzelor și a măsurilor necesare pentru punerea în siguranță a monumentului.

Potrivit primelor informații, Turnul de Nord al ansamblului a beneficiat de lucrări de urgență în anul 2017. Intervenția a fost realizată cu avizul Ministerului Culturii și a fost finanțată de Consistoriul Districtual Mediaș al Bisericii Evanghelice C.A.

Lucrările nu au fost însă recepționate. Conform ministerului, intervenția s-a oprit în etapa cercetării arheologice, fără continuarea celorlalte lucrări prevăzute în proiect.

Un monument reprezentativ pentru patrimoniul Transilvaniei

Biserica Fortificată din Moșna este considerată unul dintre cele mai valoroase monumente medievale din sudul Transilvaniei. Ansamblul a fost construit și extins între secolele XIV și XVI de comunitatea săsească din zonă.

Monumentul este cunoscut pentru sistemul său de fortificații, pentru zidurile de apărare și pentru impresionanta biserică în stil gotic târziu, care domină localitatea.

De-a lungul timpului, complexul a făcut parte din rețeaua de biserici fortificate construite de sașii transilvăneni pentru apărarea comunităților locale în fața invaziilor.

Autoritățile monitorizează permanent evoluția situației și urmează să comunice rezultatele expertizelor după finalizarea evaluărilor tehnice.

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