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Guvernul deblochează aproape 6.900 de posturi în sănătate. Mii de asistenți și medici vor fi angajați

Guvernul a aprobat marți seara deblocarea a 6.850 de posturi în sistemul sanitar. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, personal auxiliar și medici din spitale și serviciile de ambulanță.
Guvernul deblochează aproape 6.900 de posturi în sănătate. Mii de asistenți și medici vor fi angajați
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
28 iul. 2026, 20:54, Social
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Guvernul a aprobat, în ședința de marți seară, Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Decizia permite deblocarea a 6.850,75 posturi în spitale și serviciile de ambulanță, astfel încât procedurile de recrutare să poată începe imediat.

Măsura vizează în principal ocuparea posturilor de asistenți medicali, personal medical auxiliar și medici, categorii considerate esențiale pentru funcționarea sistemului sanitar.

Peste 6.400 de posturi merg către spitale

Potrivit Memorandumului aprobat de Executiv, din totalul posturilor deblocate:

  • 6.452 de posturi sunt destinate spitalelor finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);
  • 398,75 de posturi vor fi ocupate în cadrul Serviciilor de Ambulanță Județene (SAJ).

Autoritățile spun că măsura urmărește reducerea deficitului de personal din unitățile sanitare și asigurarea continuității actului medical.

Ce posturi vor fi scoase la concurs

Distribuția posturilor aprobate de Guvern este următoarea:

  • 2.593 de posturi pentru asistenți medicali;
  • 2.567 de posturi pentru personal medical auxiliar, inclusiv infirmieri și brancardieri;
  • 1.433,75 de posturi pentru medici;
  • 257 de posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

Cea mai mare parte a locurilor vacante vizează personalul care asigură activitatea de zi cu zi în spitale și în serviciile de ambulanță.

Cseke Attila: Este un pas important pentru echilibrarea resursei umane

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că aprobarea Memorandumului reprezintă o măsură necesară pentru funcționarea sistemului medical.

„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă”, a afirmat ministrul interimar al Sănătății.

În urma deciziei adoptate de Guvern, spitalele și serviciile de ambulanță pot demara imediat concursurile pentru ocuparea posturilor vacante.

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