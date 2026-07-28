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Rafila mulțumește personalului de la Ambulanță: Meritați respectul societății românești

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a primit Medalia Jubiliară a Serviciului Național de Ambulanță. Transmite un mesaj de apreciere pentru personalul din ambulanță.
Rafila mulțumește personalului de la Ambulanță: Meritați respectul societății românești
Andreea Tobias
28 iul. 2026, 17:47, Social
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Rafila subliniază rolul esențial al medicilor, asistenților și ambulanțierilor, afirmând că serviciile de ambulanță gestionează profesionist aproximativ 90% dintre solicitările medicale și au fost indispensabile inclusiv în perioada pandemiei.

Foto: Alexandru Rafila / Facebook

„Sunt onorat să primesc Medalia Jubiliară a Serviciului Național de Ambulanță.

Am avut ocazia să lucrez, în perioada în care am fost ministru al sănătății, împreună cu oamenii din serviciile de ambulanță și știu îndeaproape câtă muncă, responsabilitate și dedicare presupune această profesie. Medicii, asistenții medicali si ambulantierii răspund zi și noapte solicitărilor pacienților aflați în suferință! Este o muncă grea, făcută sub presiune, în care fiecare decizie și fiecare minut pot face diferența între viață si moarte!

În cei 120 de ani de existență, Serviciul de Ambulanță, înființat de profesorul Minovici, a fost alături de oameni în cele mai dificile momente. Am apreciat și am apărat profesionalismul echipelor de ambulanță! Am respins încercările de minimalizare ale rolului și sfunctiilor Ambulantei, care deserveste în mod profesinist cu personal medical 90% dintre solicitări!

Am trăit cu toții perioada pandemiei în care serviciile de ambulanță au fost solicitate la maximum, nu mumai pentru urgențe, dar si pentru misiuni de sănătate publică!

Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Vă doresc să aveți putere, sănătate și să simțiți respectul pe care îl meritați din partea celor pe care îi ajutați și a societății românești.

Mulțumesc pentru parteneriatul real cu toți profesioniștii de la Serviciul de Ambulanță și din sindicatul care poartă același nume!”, transmite Alexandru Rafila.

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