România devine producător de drone militare / Fabrica de la Cluj-Napoca va produce, pentru început, 1000 de unități pe lună

OVES Enterprise, companie românească specializată în sisteme autonome și soluții bazate pe inteligență artificială, și EDRONE, unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina, au anunțat un parteneriat pentru producția de drone militare în România.

Cele două companii vor deschide o unitate de producție la Cluj-Napoca, unde vor fabrica sisteme autonome destinate industriei de apărare, potrivit unei comunicări a companiei.

Proiectul include transferul tehnologiei și al know-how-ului din Ucraina, precum și integrarea platformei de inteligență artificială Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise.

„România trebuie să-și construiască un rol industrial real”

Potrivit companiilor, obiectivul este dezvoltarea unei capacități industriale care să răspundă cererii din România, din alte state europene și din Ucraina, pe fondul creșterii nevoilor din domeniul apărării.

„Europa are nevoie de capacități proprii de producție, iar România trebuie să își construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piață de desfacere.

Parteneriatul cu EDRONE aduce în România experiență acumulată direct pe front, procese de producție validate și capacitatea de a extinde rapid fabricarea unor sisteme deja testate în condiții reale”, a declarat Mihai Filip, CEO al OVES Enterprise.

Ce se va produce în prima etapă

În prima etapă, fabrica din Cluj-Napoca va produce trei tipuri de drone: FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere, toate validate anterior în condiții de luptă, potrivit companiilor.

Primele unități fabricate în România sunt programate pentru toamna acestui an, când vor intra în etapa de testare și demonstrații. Ulterior, portofoliul ar putea ajunge la 27 de modele, în funcție de cererea de pe piață și de programele de înzestrare din România și din alte state europene.

Dronele vor integra tehnologia Nemesis AI, care include funcții de identificare, clasificare și urmărire a țintelor, ghidaj terminal și analiză situațională.

Reprezentanții OVES Enterprise susțin că utilizarea inteligenței artificiale va reduce timpul de reacție și va crește precizia sistemelor.

Fabrica de la Cluj se va ocupa de întregul proces

Unitatea de la Cluj-Napoca va realiza întregul proces de fabricație, de la integrarea componentelor și instalarea sistemelor până la configurare, testare și pregătirea aparatelor pentru utilizare operațională.

În faza inițială, capacitatea de producție este estimată la aproximativ 1.000 de drone pe lună, iar echipa va fi formată din circa 30 de angajați.

Pe termen mediu, cele două companii își propun să extindă producția la 10.000-15.000 de unități lunar, în funcție de comenzile primite și de programele de achiziții din domeniul apărării.

„Experiența ultimilor ani a demonstrat că viteza de dezvoltare, capacitatea de producție și adaptarea permanentă a tehnologiei sunt esențiale în industria dronelor militare.

Colaborarea cu OVES Enterprise ne permite să transferăm în România un model de producție construit și validat în Ucraina și să îl combinăm cu tehnologiile dezvoltate de partenerul nostru”, a afirmat Viktor Yevpak, fondator și CEO al EDRONE.

Compania românească are peste 200 de angajați

Potrivit OVES Enterprise, producția locală va permite fabricarea și testarea dronelor în Uniunea Europeană și va contribui la dezvoltarea industriei europene de apărare, în contextul eforturilor de reducere a dependenței de furnizori din afara continentului.

Compania românească are peste 200 de angajați și desfășoară proiecte în domeniul inteligenței artificiale și analizei de date în mai multe state europene, precum și în SUA și Emiratele Arabe Unite.