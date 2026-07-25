Ucraina și-a creat propriul „Amazon pentru arme”. Soldații comandă online drone și echipamente direct de pe front

Platforma, denumită Brave1, funcționează ca un magazin online dedicat armatei, unde unitățile militare pot alege din sute de modele de drone și echipamente dezvoltate de companii și startup-uri aprobate de autoritățile ucrainene, mai arată Il Post.

Fiecare brigadă își alege echipamentele de care are nevoie

Spre deosebire de sistemul tradițional, în care armata cumpăra aceleași modele pentru toate unitățile, fiecare brigadă poate selecta produsele în funcție de misiunile pe care le desfășoară.

Pe platformă sunt disponibile drone de recunoaștere, drone de atac, modele controlate prin fibră optică, aparate cu camere termice pentru operațiuni de noapte și alte sisteme robotizate folosite pe câmpul de luptă. Comandanții pot verifica în timp real disponibilitatea produselor și pot plasa comenzile direct pe platformă, iar livrările ajung, în multe cazuri, în aproximativ o săptămână.

Sistemul recompensează brigăzile eficiente

Brave1 folosește și un mecanism prin care brigăzile primesc puncte în funcție de rezultatele obținute în operațiuni. Aceste puncte pot fi transformate în resurse pentru achiziționarea de echipamente suplimentare, iar în prezent unitățile beneficiază și de bugete directe alocate de stat, pe care le pot cheltui prin intermediul platformei. Autoritățile ucrainene susțin că sistemul îi motivează pe militari și permite ca resursele să ajungă mai rapid acolo unde sunt cele mai necesare.

Tehnologia evoluează mai repede decât procedurile militare

Unul dintre principalele motive pentru introducerea platformei este ritmul accelerat în care se dezvoltă tehnologia dronelor. În Ucraina, sute de startup-uri și companii lansează constant modele noi, iar procedurile clasice de achiziții nu reușeau să țină pasul cu aceste schimbări.

Prin Brave1, armata poate cumpăra rapid cele mai noi echipamente, fără să mai aștepte luni întregi aprobările birocratice specifice sistemelor centralizate.

Există și critici

Modelul nu este lipsit de controverse. Unii specialiști consideră că folosirea unui sistem de recompense și a unor mecanisme inspirate din jocurile video poate contribui la banalizarea războiului și la transformarea unor acțiuni militare într-o competiție bazată pe punctaje.

Totuși, potrivit relatărilor din presa ucraineană și internațională, militarii care folosesc platforma apreciază în special faptul că primesc mai rapid echipamente adaptate nevoilor din teren.

Un model care schimbă logistica militară

Brave1 a fost lansată în 2023 ca un program destinat dezvoltării tehnologiilor militare și a devenit, din 2025, principala platformă digitală pentru achiziția de drone și sisteme robotizate.

Succesul său a determinat autoritățile de la Kiev să extindă modelul și pentru alte categorii de echipamente militare, în încercarea de a reduce birocrația și riscul de corupție în procesul de aprovizionare. Cu toate acestea, oficialii ucraineni admit că nicio platformă digitală nu poate rezolva problema esențială a războiului: nevoia permanentă de finanțare și de resurse pentru susținerea operațiunilor militare.