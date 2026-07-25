Armata israeliană admite că propriii coloniști îi creează probleme de securitate

Declarațiile aparțin unui oficial militar israelian, citat de The Times of Israel, care a afirmat vineri, sub protecția anonimatului, că cele peste 80 de avanposturi ilegale din Cisiordania îngreunează menținerea controlului și ordinii în teritoriu.

„Problema avanposturilor, în special a celor violente, este una dintre cele mai dificile cu care ne confruntăm în prezent”, a declarat oficialul. Oficialul a adăugat că, pe lângă cele peste 80 de avanposturi, în Cisiordania există și 126 de ferme-colonii – așezări izolate înființate fără autorizația guvernului israelian și considerate ilegale inclusiv potrivit legislației israeliene. Potrivit armatei, extinderea acestora complică misiunile de menținere a securității și de control al teritoriului.

Bilanțul confruntărilor: morți și răniți de ambele părți

Din acest motiv, armata israeliană a suplimentat în urmă cu două săptămâni efectivele din Cisiordania cu încă două batalioane permanente, numărul total ajungând la 24. După incidentele de vineri, armata israeliană a trimis și alte companii militare în zonă.

Confruntările au izbucnit într-un sat palestinian din nordul Cisiordaniei, după ce un grup de coloniști israelieni a pătruns în localitate. Potrivit armatei israeliene, coloniștii au intrat fără aprobare în zone din Cisiordania aflate integral sau parțial sub controlul Autorității Palestiniene, unde accesul cetățenilor israelieni este restricționat.

În timpul confruntărilor, un palestinian a reușit să dezarmeze un membru al echipei civile de securitate a unei colonii israeliene și să îl împuște mortal. În schimbul de focuri a fost ucis și un ofițer al armatei israeliene trimis la fața locului. Atacatorul a fost ulterior împușcat de militari, iar alți trei palestinieni și-au pierdut viața în confruntare. De ambele părți, mai multe persoane au fost rănite.

Noi atacuri asupra satelor palestiniene

Ulterior, în timpul și după funeraliile israelianului ucis, sute de coloniști israelieni au atacat peste zece sate palestiniene din nordul Cisiordaniei. Presa palestiniană și serviciile de intervenție au relatat că au fost incendiate locuințe, vehicule și terenuri agricole, iar mai mulți palestinieni au fost răniți în urma atacurilor.

Cereri pentru extinderea așezărilor israeliene în Gaza și Liban

În discursul rostit la înmormântare, tatăl israelianului ucis a cerut guvernului să desființeze Autoritatea Palestiniană, să extindă așezările israeliene din Cisiordania și să reînființeze colonii în Fâșia Gaza, de unde Israelul și-a retras coloniștii în 2005. Acesta a cerut, de asemenea, înființarea unor așezări israeliene și în sudul Libanului, idee susținută de unele grupări naționaliste israeliene, dar care nu face parte din politica oficială a statului.

Violențele comise de coloniști în Cisiordania s-au intensificat în ultimele luni, fiind raportate aproape zilnic atacuri asupra comunităților palestiniene.

Organizațiile pentru drepturile omului și criticii guvernului israelian susțin că autoritățile nu intervin suficient pentru a opri aceste incidente, în timp ce armata recunoaște că proliferarea avanposturilor ilegale pune o presiune tot mai mare asupra dispozitivului de securitate.