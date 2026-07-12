Un congresman american susține că a fost reținut de armata israeliană și de coloniștii din Cisiordania

Un reprezentant al congresmanului Khanna, un democrat din California, a declarat că incidentul a avut loc miercuri în mijlocul unui turneu de trei zile în Cisiordania. În timp ce congresmanul vizita un sat palestinian abandonat după atacurile coloniștilor, bărbați mascați cu arme au oprit grupul său și nu i-au lăsat să plece, potrivit AP.

Biroul lui Khanna a declarat că incidentul a avut loc în orașul Khirbet Zanuta. Khanna a spus că, atunci când au sosit soldații israelieni, a fost împiedicat să-i vadă interacționând într-un mod prietenos cu coloniștii și blocând ieșirea pentru grupul congresmanului. Grupul lui Khanna nu a fost lăsat să-și continue drumul decât după ce au fost chemate Ambasada SUA și poliția israeliană.

„Dacă i se poate întâmpla asta unui membru american al Congresului, imaginați-vă cum este viața palestinienilor care nu au smartphone-uri, nu au securitate și nu au platformă națională”, a spus Khanna, care analizează o candidatură la președinție în 2028, într-un e-mail de strângere de fonduri pe care l-a trimis la scurt timp după postarea sa de sâmbătă despre incident.

Armata isreliană susține că soldații au redeschis drumul blocat de civili

Într-un comunicat, IDF a declarat că a primit un raport despre cetățeni israelieni care blochează cetățeni străini și mass-media în Khirbet Zanuta.

„La primirea raportului, trupele IDF au fost trimise la fața locului, au dispersat rapid civilii israelieni și au redeschis drumul blocat”, a declarat armata într-un comunicat. „Soldații IDF care operau în zonă nu au participat la blocarea drumului.”

Politicienii democrați din Statele Unite și-au intensificat criticile la adresa Israelului pe fondul unei întoarceri bruște împotriva țării din partea alegătorilor partidului de la începutul războiului din Gaza. Săptămâna trecută, fostul primar al orașului Chicago, Rahm Emanuel, al cărui tată s-a născut la Ierusalim și a luptat în războiul de independență al Israelului, a ținut un discurs aprig la Tel Aviv, în care a spus că Israelul a devenit un „paria teritorial”. Emanuel este, de asemenea, un potențial candidat la Casa Albă.