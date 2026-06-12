Liban: Un convoi de ajutoare al Vaticanului a fost interceptat de armata israeliană

Un convoi de ajutor umanitar condus de Nunțiul Apostolic în Liban a fost oprit, joi, de armata israeliană și forțat să își schimbe ruta, potrivit AFP.

Ajutoarele umanitare se îndreptau spre trei sate creștine de la granița de sud.

„Joi, când ne apropiam de satul Debel (…), am dat față în față cu mai multe tancuri israeliene (…). Convoiul a fost oprit”, a declarat membrul convoiului pentru AFP.

Locuitorii nu vor să plece

Locuitorii acestor sate refuză să evacueze, așa cum a fost ordonat de armata israeliană. Aceasta ocupă o parte din sudul Libanului, potrivit sursei citate.

„Au fost mai multe focuri de armă și mitralieră îndreptate spre poziții din spate pe care nu le-am putut identifica, ceea ce a creat un val de panică ”, a continuat membrul convoiului. Potrivit acestuia, nu era clar „dacă era vorba de intimidare sau de vizarea pozițiilor Hezbollah”. Însă, nu a existat niciun foc de ripostă.

Contactate de AFP, armata israeliană și Vaticanul nu au răspuns inițial.

Convoiul era condus de Nunțiul Apostolic Paolo Borgia. Acesta includea ONG-uri creștine precum Caritas și L’Œuvre d’Orient. Era format din 25 de camioane și mai multe mașini care transportau locuitori care doreau să se întoarcă acasă, a spus el.

Traseul a fost coordonat cu Forța Interimară a Națiunilor Unite din Liban (UNIFIL). Coordonarea s-a realizat prin intermediul mecanismului de monitorizare a încetării focului. Acesta a fost stabilit în 2024, în urma unui război anterior dintre Israel și Hezbollah.

Convoiul a trebuit să aleagă un traseu mai lung

Fiind „blocat aproape o oră”, convoiul a trebuit să urmeze un traseu mai lung pentru a ajunge la destinație „după un drum de 12 ore ”, potrivit aceleiași surse.

„Populațiile care au ales să rămână, ca în aceste sate, sunt complet izolate de restul țării. Sunt lipsite de resurse, deoarece majoritatea sunt fermieri. Nu au acces la câmpurile lor”, a declarat pentru AFP Vincent Gelot, directorul L’Œuvre d’Orient pentru Liban și Siria.

Reprezentanții comunităților creștine de frontieră au cerut, marți, statului libanez să „deschidă coridoare umanitare”. Aceștia au subliniat că drumurile care le deservesc sunt acum „tăiate sau extrem de periculoase”.