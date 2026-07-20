Armata israeliană anunță începerea fazei-pilot pentru retragerea din sudul Libanului

Într-un mesaj publicat pe platforma X, armata israeliană a precizat că echipe militare israeliene, americane și libaneze desfășoară activități de coordonare și planificare în cadrul fazei-pilot, în vederea implementării acordului.

Conform planului, armata libaneză urmează să desfășoare trupe în localitățile Froun, Srifa și Zawtar al-Gharbiya și să se asigure că acestea rămân fără luptători și armament aparținând grupării Hezbollah, după retragerea forțelor israeliene. Inițiativa face parte din mecanismul trilateral de monitorizare a încetării focului, la care participă Israelul, Libanul și Statele Unite.

Armata israeliană a avertizat că va „acționa ferm împotriva oricărei încălcări a acordului”.

Anunțul vine după ce Departamentul de Stat al SUA a informat anterior, luni, că operațiunile din cadrul fazei-pilot au început în cele trei localități din sudul Libanului.

Totuși, oficiali locali au declarat, potrivit Al Jazeera, că desfășurarea armatei libaneze nu a început încă, întrucât forțele israeliene sunt încă prezente la periferia unor localități vizate de plan.