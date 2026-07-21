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Un fost premier al Republicii Moldova a început demersurile de suspendare a președintei Maia Sandu

Un fost premier al Republicii Moldova a anunțat că a început demersurile parlamentare de suspendare a președintei Maia Sandu. El o acuză pe lidera de la Chișinău de presupuse încălcări ale Constituției.
Un fost premier al Republicii Moldova a început demersurile de suspendare a președintei Maia Sandu
Diana Nunuț
21 iul. 2026, 10:39, Știri externe
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Ion Chicu, fost premier al Republicii Moldova în perioada 2019-2020 și actual lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei a anunțat, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că a început demersurile de suspendare și demitere a președintei Maia Sandu.

El o acuză pe lidera de la Chișinău de presupuse încălcări ale Constituției.

„Cum tinerii care vin în Parlament cu un rucsac și o tartină în el devin multimilionari în doi ani. (…) Aceasta este adevărata față a regimului PAS: corupție, incompetență și încălcarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. Vinovată pentru toate acestea este liderul de facto al PAS — Maia Sandu”, a scris Ion Chicu într-o postare pe Facebook.

Fostul premier al Republicii Moldova a făcut acest anunț în contextul în care în ultimele săptămâni au avut loc mai multe scandaluri care au zdruncinat partidul de guvernare, printre care și cel de la MoldATSA.

Ce urmează

Potrivit articolului 89 din Constituția Republicii Moldova, președintele țării poate fi suspendat din funcție „în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției”, cu votul a două treimi din deputați.

Pentru ca proiectul să fie înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova, acesta trebuie să strângă cel puțin 34 de semnături. Dacă inițiativa este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui.

„Nu cred că Maia Sandu nu știe de aceste scheme. Are șase ani de când e președinte, toți îi raportează. Să admitem că ea nu știa. Atunci, de ce trebuie să fie un președinte care nu cunoaște toate aceste lucruri? Sper să acumulăm 34 de semnături, astfel încât să-l înregistrăm în Parlament, ca toți oamenii, inclusiv străinii, să afle lista păcatelor și încălcărilor grave ale doamnei Sandu”, a declarat Ion Chicu în mesajul video publicat pe Facebook.

Și AUR a început un demers similar în privința lui Nicușor Dan

La începutul lunii iulie, AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan și va începe discuții cu celelalte formațiuni politice pentru susținerea acestui demers. În același timp, conducerea partidului a decis să înceapă procedurile privind organizarea alegerilor anticipate și a transmis că parlamentarii AUR nu vor vota niciun guvern al actualei coaliții.

AUR afirmă că unul dintre motivele care stau la baza demersului este ceea ce partidul descrie drept „excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României”.

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