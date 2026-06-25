Maia Sandu reacționează în scandalul verișoarei plătite cu peste 31.000 de lei românești pe lună: „Banii trebuie întorși”

Maia Sandu: „Nu am recomandat-o, nu am fost consultată”

Întrebată când și cum a aflat despre veniturile Anastasiei Tăburceanu la MoldATSA, Maia Sandua declarat că nu a recomandat-o pentru această funcție și nu a fost consultată în legătură cu angajarea ei.

„Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată. Eu am aflat din investigațiile de presă, din aceste zile, despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit”, a spus Maia Sandu.

Cum a izbucnit scandalul de la MoldATSA

Scandalul a izbucnit după ce Ziarul de Gardă și RISE Moldova a scris că Anastasia Tăburceanu, fostă comunicatoare a premierului Natalia Gavrilița și verișoară a președintei, a fost angajată fără concurs și remunerată cu peste un milion de lei moldovenești, adică peste 260.000 de lei românești, în mai puțin de un an de activitate la MoldATSA.

Potrivit investigațiilor, Tăburceanu ar fi fost angajată în iunie 2025, iar în 2026 veniturile ei lunare au depășit 120.000 de lei moldovenești, aproximativ 31.200 de lei românești. Ea a declarat că salariul de bază era de 25.700 de lei moldovenești, adică aproximativ 6.700 de lei românești, la care se adăugau suplimente prevăzute de legislație și de actele interne ale întreprinderii.

„Nu îmi imaginez ce poate să livreze un comunicator pentru 120.000 de lei”

Maia Sandu a criticat dur aceste plăți și a spus că nu vede cum un comunicator al MoldATSA ar fi putut justifica o asemenea remunerare.

„E clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120.000 de lei. Nu îmi imaginez ce poate să livreze un comunicator la MoldATSA pentru așa o sumă, așa cum nu pot să-mi imaginez ce poate să livreze un șofer care a primit 60.000 de lei pe lună”, a declarat președinta.

Suma de 60.000 de lei moldovenești invocată de șefa statului în cazul unui șofer înseamnă aproximativ 15.600 de lei românești.

Sandu cere returnarea banilor

Maia Sandu a precizat că, în opinia sa, doar controlorii de trafic aerian trebuie să aibă salarii mari și competitive la nivel internațional, deoarece de activitatea lor depinde siguranța spațiului aerian. În rest, spune Sandu, plățile mari sub formă de sporuri și premii trebuie justificate.

„Restul arată a bani nemeritați. După mine, este amoral să iei bani nemeritați și acești bani trebuie întorși”, a spus Maia Sandu.

Întrebată cum ar putea fi recuperate sumele, președinta a răspuns că acest lucru trebuie stabilit de Agenția Proprietății Publice și de conducerea întreprinderii. Ea a menționat că, dacă banii nu pot fi returnați direct către MoldATSA, aceștia ar trebui donați.

„În cel mai complicat caz, dacă nu pot fi întorși la MoldATSA, toți acești bani trebuie făcuți donație la o casă de copii, la o casă de bătrâni. Există suficiente modalități prin care acești bani trebuie să meargă acolo unde ei sunt meritați și nu acolo unde nu au fost meritați”, a spus șefa statului.

Președinta spune că nu a discutat cu Anastasia Tăburceanu

Maia Sandu a mai declarat că nu a discutat cu Anastasia Tăburceanu după izbucnirea scandalului. Potrivit președintei, după primele informații apărute în spațiul public, a solicitat în scris confirmarea faptului că Tăburceanu a fost angajată fără concurs și că a primit asemenea sume.

„Am primit confirmarea”, a spus Sandu.

Anastasia Tăburceanu și-a anunțat ulterior demisia de la MoldATSA și a spus că va restitui sumele încasate sub formă de sporuri și adaosuri la salariul de bază. Agenția Proprietății Publice a anunțat un control pentru a verifica modul în care au fost acordate plățile salariale în cadrul întreprinderii.

Posibile ilegalități și responsabilitatea conducerii MoldATSA

Întrebată dacă subiectul trebuie să se încheie odată cu restituirea banilor sau dacă ar putea fi vorba și despre posibile ilegalități, Maia Sandu a declarat că instituțiile competente trebuie să stabilească dacă plățile au fost legale.

„Probabil că e șeful întreprinderii care a oferit aceste salarii. Sigur, trebuie să vedem ce bază legală a folosit el. Nu îmi imaginez cum ar putea să justifice asemenea salarii”, a spus președinta.

Sandu a insistat că fiecare angajat care a primit premii și sporuri mari trebuie să demonstreze ce a livrat pentru acele sume.

„Toate aceste sporuri trebuie justificate. Eu nu văd cum pot să justifice aceste premii și sporuri”, a declarat ea.

Maia Sandu: „Este un eșec al nostru”

În timpul interviului, președinta a fost întrebată și care este diferența dintre cazul Tăburceanu și cazurile de abuzuri asociate fostelor guvernări. Maia Sandu a admis că situația de la MoldATSA reprezintă un eșec al actualei guvernări.

„Ceea ce s-a întâmplat la MoldATSA este un eșec al nostru, pentru că nu am verificat lucrurile corect. În același timp, faptul că o rudă de-a mea a primit bani pe care nu i-a meritat nu este vina mea, așa cum rudele mele nu răspund pentru acțiunile mele, așa și eu nu răspund pentru acțiunile lor”, a spus Sandu.

Verificări și la alte întreprinderi de stat

Șefa statului a adăugat că scandalul trebuie să ducă la verificări mai ample în întreprinderile de stat și a pus sub semnul întrebării eficiența consiliilor de administrare.

„E clar că acolo sunt abuzuri și aceste abuzuri trebuie investigate. Din această lecție trebuie să vedem ce se întâmplă și la alte întreprinderi de stat, pentru că s-ar putea să nu fie singura instituție”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a mai spus că trebuie analizat de ce întreprinderile de stat au atât de mulți membri în consiliile de administrare și unde au fost aceștia atunci când au fost aprobate asemenea plăți.

În opinia ei, ar trebui instituită o interdicție ca o persoană să poată face parte simultan din mai multe consilii de administrare.

Ce spune Maia Sandu despre Dorin Recean

Întrebată despre numirea fostului premier Dorin Recean în structurile MoldATSA, Maia Sandu a spus că acesta a fost numit după izbucnirea scandalului și fără remunerare. Potrivit președintei, decizia a fost luată de APP pentru a clarifica situația din cadrul întreprinderii.

„Domnul Recean e numit după ce s-a întâmplat acest scandal”, a precizat șefa statului.