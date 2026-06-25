Maia Sandu avertizează ce s-ar întâmpla dacă AUR ar ajunge la putere în România

Întrebată dacă o eventuală guvernare AUR ar schimba relația cu Republica Moldova, Maia Sandu a răspuns fără ezitare.

„O venire a AUR la putere, cu siguranță”, a spus președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu: „I-am auzit spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută”

Maia Sandu a explicat că îngrijorarea ei vine din declarațiile publice ale reprezentanților AUR privind sprijinul acordat Republicii Moldova.

„I-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a sugerat că, într-un asemenea scenariu, nu doar relația bilaterală ar avea de suferit, ci și capacitatea României de a sprijini Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene.

„Nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană. Nu cred că AUR la putere în România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină, chiar dacă ar vrea să ne susțină”, a spus președinta de la Chișinău.

Criza politică de la București. Cum se vede la Chisinău

Maia Sandu a fost întrebată dacă instabilitatea politică din România ar putea afecta parcursul european al Republicii Moldova și proiectele aflate în desfășurare. Șefa statului de peste Prut a spus că speră ca lucrurile să nu se schimbe, dar a admis că unele proiecte ar putea avansa mai greu.

„Sperăm să nu afecteze. Sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat. Dar, bineînțeles, anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a dat ca exemplu Autostrada Unirii, proiect important pentru conectarea Republicii Moldova cu România, și a spus că speră ca finanțarea europeană să fie păstrată și implementată la timp.

„Sper că banii din programul SAFE, care trebuia să ajungă pentru această autostradă, vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp”, a mai spus Maia Sandu.

AUR, partid unionist, dar critic față de actuala putere de la Chișinău

AUR este la nivel oficial un partid unionist și susține public reunirea României cu Republica Moldova. În același timp, relația formațiunii cu actuala conducere de la Chișinău este tensionată, iar liderul AUR, George Simion, are interdicție de intrare în Republica Moldova până în 2028.

În ultimii ani, reprezentanți ai AUR au criticat-o frecvent pe Maia Sandu și au acuzat autoritățile de la Chișinău că nu susțin suficient ideea unirii.

Partidul condus de George Simion a fost apropiat de Partidul „Democrația Acasă” din Republica Moldova, formațiune condusă de Vasile Costiuc. Relația a devenit și mai vizibilă după alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2025, când cele două partide au semnat un protocol de colaborare la București.

„Democrația Acasă” a fost una dintre surprizele alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025, obținând 5,62% din voturi și șase mandate, potrivit rezultatelor aprobate de Comisia Electorală Centrală. Intrarea partidului în Parlament a fost însă însoțită de controverse electorale.

Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a sancționat formațiunea după ce a constatat nereguli privind campania electorală. Presa de peste Prut a relatat că „Democrația Acasă” a fost vizată pentru neraportarea unor cheltuieli de publicitate online și pentru promovarea masivă pe TikTok. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a menținut sancțiunea prin care partidul a rămas fără finanțare de la bugetul de stat timp de 12 luni.