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Președintele Nicușor Dan a ajuns cu trenul la Kiev. Participă la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns în această dimineață, în Kiev, alături de alți lideri europeni.
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Sorina Matei
15 iul. 2026, 10:44, Politic
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Miercuri dimineață, președintele Nicușor Dan a ajuns cu trenul în Kiev pentru a participa la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, la invitația președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

Tot în această dimineață, și tot cu trenul, în gara din Kiev a ajuns și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

La summitul Ucraina – Europa de Sud-Est participă o serie de lideri europeni, printre care reședinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, dar și președintele Albaniei, Bajram Begaj.

Temele de pe agenda Summitului sunt:

  • Securitatea regională și reziliența în zona Mării Negre și a Europei de Sud-Est.
  • Sprijinul continuu pentru Ucraina (asistență militară, umanitară și logistică).
  • Integrarea europeană a statelor candidate din regiune

Cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est care are loc miercuri la Kiev coincide și cu manifestările dedicate Zilei Statalității Ucrainei.

Formatul de dialog regional a fost lansat în anul 2023, pentru a deveni o platformă esențială pentru susținerea Ucrainei în fața războiului declanșat de Federația Rusă și pentru gestionarea comună a provocărilor de securitate din regiune.

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