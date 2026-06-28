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Protestele continuă în Serbia după ce președintele Vucic a anunțat că își va da demisia

Mii de persoane au protestat duminică în orașul sârb Kraljevo, la o zi după ce președintele Aleksandar Vucic a anunțat că se va retrage din funcție, deschizând calea pentru alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate.
Protestele continuă în Serbia după ce președintele Vucic a anunțat că își va da demisia
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto.
Radu Mocanu
28 iun. 2026, 22:52, Știri externe
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Mii de persoane s-au strâns duminică în orașul Kraljevo pentru a continua demonstrațiile împotriva guvernării de la Belgrad, deși președintele Aleksandar Vucic a anunțat sâmbătă că va renunța la funcție. 

Manifestația de duminică se încadrează în curentul pornit de tragedia de la gara din Novi Sad, din noiembrie 2024  când prăbușirea unui acoperiș al gării a ucis 16 persoane. 

Incidentul a devenit un simbol al proastei gestionări guvernamentale și al corupției, generând cele mai ample proteste din Serbia de la înlăturarea de la putere a lui Slobodan Milosevic în anul 2000, notează Reuters.  

Cu toate acestea, unii observatori politici se îndoiesc că retragerea lui Vucic va însemna și ieșirea sa completă din viața politică. Potrivit analiștilor, liderul sârb ar putea candida la funcția de premier și ar putea susține instalarea unui apropiat în funcția de președinte. 

„Voi fi președinte doar câteva săptămâni, apoi voi demisiona”, declara Vucic sâmbătă, precizând totuși că se va implica în campania Partidului Progresist Sârb  pentru a contribui la victoria formațiunii la viitoarele alegeri.

În vederea protestelor din acest final de săptămână, Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie în contextul protestelor, prin care cetățenilor români li se recomandă să manifeste prudență sporită pe durata deplasărilor în Serbia. 

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