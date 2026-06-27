Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, anunță că va demisiona și va convoca alegeri anticipate

Aleksandar Vucic a anunțat, în cadrul unui miting organizat de susținătorii săi la Belgrad, că va renunța la funcția de președinte în următoarele săptămâni, fără a preciza o dată exactă pentru demisie.

„Voi fi președinte doar câteva săptămâni, apoi voi demisiona”, a spus șeful statului, citat de Reuters.

Liderul sârb a anunțat, de asemenea, organizarea unor alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, deși mandatul său actual expiră abia la mijlocul anului 2027.

Totodată, el a afirmat că se va implica în campania Partidului Progresist Sârb pentru a contribui la victoria formațiunii în viitoarele scrutinuri.

Demisia președintelui sârb vine după aproximativ 18 luni de proteste anticorupție conduse de studenți, declanșate de prăbușirea unui acoperiș proaspăt renovat la o gară din Novi Sad.

Tragedia din noiembrie 2024, care a cauzat moartea a 16 persoane a generat un val de nemulțumire publică, provocând proteste masive, închiderea universităţilor şi apeluri pentru alegeri anticipate.

Manifestanţii acuză guvernul condus de preşedintele Aleksandar Vucic de corupţie sistemică, legături cu crima organizată şi limitarea libertăţii presei.

Pentru acest final de săptămână, Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie în contextul protestelor, prin care cetățenilor români li se recomandă să manifeste prudență sporită pe durata deplasărilor în Serbia.