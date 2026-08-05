Luís Figo îl atacă dur pe Gianni Infantino și îi cere să demisioneze: „Trebuie să plece. Acum”

„Mă alătur astăzi celor din lumea fotbalului care îi cer lui Gianni Infantino să demisioneze din funcția de președinte al FIFA”, a scris fostul internațional portughez pe platforma X.

Figo l-a acuzat pe Infantino că a compromis funcția și că și-a urmărit propriile interese în detrimentul fotbalului.

„A mințit, a înșelat și a încercat să se îmbogățească pe seama sportului pe care ar trebui să-l servească”, a transmis fostul jucător al echipelor Barcelona și Real Madrid.

El a adăugat că Infantino a pierdut sprijinul unor oficiali importanți din FIFA, al consilierilor săi și al unei mari părți a oamenilor implicați în fotbal.

Portughezul a scris într-un editorial pentru Daily Mail că încercarea de a atrage investitori privați în afacerile Cupei Mondiale reprezintă „cel mai josnic, înșelător și egoist comportament” pe care l-a întâlnit în lumea fotbalului.

„Este prea târziu pentru a-și salva demnitatea, dar nu este prea târziu pentru a salva fotbalul. Trebuie să plece. Acum”, a mai scris Figo.

Săptămâna trecută, șeful FIFA, Gianni Infantino, a anunțat retragerea planului de deschidere a asociației către investitori privați, în fața amenințării unui boicot din partea UEFA și a opoziției ferme a confederațiilor asiatice și americane.

Arsène Wenger, directorul FIFA pentru dezvoltarea globală a fotbalului, s-a delimitat la rândul său de proiect și a afirmat că retragerea acestuia era „absolut necesară”.