Prima pagină » Sport » Luís Figo îl atacă dur pe Gianni Infantino și îi cere să demisioneze: „Trebuie să plece. Acum”

Luís Figo îl atacă dur pe Gianni Infantino și îi cere să demisioneze: „Trebuie să plece. Acum”

Luís Figo i-a cerut lui Gianni Infantino să demisioneze din funcția de președinte al FIFA, după scandalul provocat de planul de a vinde unor investitori privați o parte din afacerile comerciale legate de Cupa Mondială, relatează The Guardian.
Luís Figo îl atacă dur pe Gianni Infantino și îi cere să demisioneze: „Trebuie să plece. Acum”
Iulian Moşneagu
05 aug. 2026, 19:24, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Mă alătur astăzi celor din lumea fotbalului care îi cer lui Gianni Infantino să demisioneze din funcția de președinte al FIFA”, a scris fostul internațional portughez pe platforma X.

Figo l-a acuzat pe Infantino că a compromis funcția și că și-a urmărit propriile interese în detrimentul fotbalului.

„A mințit, a înșelat și a încercat să se îmbogățească pe seama sportului pe care ar trebui să-l servească”, a transmis fostul jucător al echipelor Barcelona și Real Madrid.

El a adăugat că Infantino a pierdut sprijinul unor oficiali importanți din FIFA, al consilierilor săi și al unei mari părți a oamenilor implicați în fotbal.

Portughezul a scris într-un editorial pentru Daily Mail că încercarea de a atrage investitori privați în afacerile Cupei Mondiale reprezintă „cel mai josnic, înșelător și egoist comportament” pe care l-a întâlnit în lumea fotbalului.

„Este prea târziu pentru a-și salva demnitatea, dar nu este prea târziu pentru a salva fotbalul. Trebuie să plece. Acum”, a mai scris Figo.

Săptămâna trecută, șeful FIFA, Gianni Infantino, a anunțat retragerea planului de deschidere a asociației către investitori privați, în fața amenințării unui boicot din partea UEFA și a opoziției ferme a confederațiilor asiatice și americane.

Arsène Wenger, directorul FIFA pentru dezvoltarea globală a fotbalului, s-a delimitat la rândul său de proiect și a afirmat că retragerea acestuia era „absolut necesară”.

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Undă verde pentru procesul lui Florian Coldea în dosarul de corupție al DNA. Instanța a confirmat legalitatea rechizitoriului de la Anticorupție
Gandul
Prima arestare după moartea Antoniei, alpinista care a căzut în munții Bucegi
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Rusia se amestecă în alegerile prezidențiale dintr-o țară europeană și răspândește minciuni despre trei candidați. „Nu-i vom lăsa pe lacheii Kremlinului să ne clatine democrația”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia