Infantino, sub presiune: Ședință de criză cu înalți oficiali ai FIFA în Maroc, după controversa privind planul de investiții private

Președintele FIFA, Gianni Infantino, organizează miercuri o ședință de urgență cu alți oficiali ai forumului de fotbal, pe fondul criticilor la adresa strategiei sale de a vinde o parte din profiturile viitoare ale Cupei Mondiale către investitori privați.

Întâlnirea va avea loc în Maroc.

Infantino se află sub o presiune din ce în ce mai mare, chiar și din interiorul FIFA, în legătură cu modul în care a gestionat planul de investiții private al FIFA, iar apelurile la demisia sa s-au intensificat de când a renunțat la proiect weekendul trecut, notează France24.

Planul lui Infantino prevedea vânzarea propusă a 20% din organizație către investitori privați pentru a strânge 4,2 miliarde de dolari, precum și implicarea unei companii cu legături familiale cu președintele american Donald Trump.

Șapte luni până la noile alegeri privind conducerea FIFA

Infantino și-a petrecut ultima săptămână în Maroc, țară care va fi co-gazdă a următoarei Cupe Mondiale din 2030 și a cărei federație de fotbal și-a anunțat deja sprijinul continuu pentru el.

Primul punct pe ordinea de zi a ședinței de miercuri de la sediul FIFA din Africa se va concentra probabil pe asigurarea faptului că Infantino va rezista cel puțin cele șapte luni până la alegerile privind conducerea FIFA, mai relevă sursa citată.

În paralel, conform unui articol publicat luni în The Times, UEFA, CONCACAF și Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) sunt hotărâte să-l forțeze pe Infantino să demisioneze.

UEFA îl amenință pe Infantino că va iniția acțiuni legale în legătură cu planul de investiții private al FIFA

Luni, Associated Press relata că UEFA a trimis o scrisoare forumului internațional de fotbal, prin care amenința că va iniția acțiuni în justiție în legătură cu planurile anunțate de Infantino.

Săptămâna trecută, șeful FIFA, Gianni Infantino, a anunțat retragerea planului de deschidere a asociației către investitori privați, în fața amenințării unui boicot din partea UEFA și a opoziției ferme a confederațiilor asiatice și americane.

„După ce am ascultat cu atenție toate opiniile, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai sunt în interesul obiectivului stabilit inițial”, a declarat Infantino . „Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să ne unim și să ne îmbunătățim.”

UEFA a criticat planurile anunțate de Infantino, amenințând inclusiv că va boicota competițiile. După ce șeful FIFA a retras planurile de investiții private, UEFA a salutat decizia.