Prima federație de fotbal care retrage sprijinul pentru realegerea lui Infantino la conducerea FIFA

Federația de fotbal din Țara Galilor este prima federație care anunță că retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino în fruntea FIFA.

Anunțul vine în urma pierderii încrederii în conducerea lui Infantino, după ce a intenționat să vândă participații private ale FIFA.

Federația de Fotbal din Țara Galilor a confirmat pentru Sky News „retragerea sprijinului acordat candidaturii lui Gianni Infantino pentru realegerea în funcția de președinte al FIFA pentru mandatul 2027-2031”.

„Eșecurile recente în ceea ce privește buna guvernanță, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părților interesate, comunicarea și judecata sănătoasă ne-au condus la o situație în care domnul Infantino a pierdut încrederea FAW pentru a rămâne la cârma fotbalului mondial”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

„Ne așteptăm ca o serie de alte federații de fotbal să urmeze exemplul Țării Galilor, pentru a intensifica presiunea asupra lui Infantino, astfel încât acesta să părăsească puterea fără a fi necesară organizarea unui vot de neîncredere”, notează Sky News.

Țara Galilor deține unul dintre cele opt voturi din cadrul Comitetului Internațional de Fotbal (IFAB), care stabilește regulile acestui sport și l-a găzduit pe Infantino cu ocazia reuniunii anuale din februarie.

Gianni Infantino a retras proiectul de investiții private al FIFA în urma unei opoziții masive. Reacția UEFA

Săptămâna trecută, șeful FIFA, Gianni Infantino, a anunțat retragerea planului de deschidere a asociației către investitori privați, în fața amenințării unui boicot din partea UEFA și a opoziției ferme a confederațiilor asiatice și americane.

„După ce am ascultat cu atenție toate opiniile, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai sunt în interesul obiectivului stabilit inițial”, a declarat Infantino . „Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să ne unim și să ne îmbunătățim.”

UEFA a criticat planurile anunțate de Infantino, amenințând inclusiv că va boicota competițiile. După ce șeful FIFA a retras planurile de investiții private, UEFA a salutat decizia.

„Nu mai putem tolera astfel de comploturi secrete, desfășurate într-un ritm amețitor, puse la cale de persoane anonime și ale căror beneficii pentru joc sunt mai mult decât îndoielnice. Este imperativ ca responsabilii să fie identificați și trași la răspundere. (…) Actuala conducere a FIFA nu numai că a pierdut încrederea UEFA, ci și pe cea a multor alți membri ai familiei fotbalului”, mai afirmă forul european în comunicatul său.

„Aceasta este o victorie pentru întreaga lume a fotbalului. Povestea nu trebuie să se oprească aici. Propunerea a fost prezentată. Sarcina de a reconstrui încrederea în FIFA abia a început”, a conchis UEFA.