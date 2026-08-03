Portarul Vozinha, una dintre revelațiile Cupei Mondiale 2026, a ajuns în Chile pentru a semna cu Colo Colo

„Sunt foarte fericit că am ajuns aici și le mulțumesc suporterilor pentru răbdarea pe care au avut-o în a mă aștepta”, a declarat goalkeeperul Vozinha pentru EFE, fiind întâmpinat de peste 300 de fani pe aeroportul Arturo Merino Benítez.

Portarul în vârstă de 40 de ani a afirmat că este încântat să ajungă la „un club mare”, iar la plecare le-a transmis suporterilor: „Ne vedem curând pe Monumental”.

Vozinha urmează să efectueze vizita medicală, după care este așteptat să semneze un contract valabil șase luni, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, până în 2027. Marți este programat să fie prezentat oficial pe Stadionul Monumental.

Transferul a fost amânat de două ori din cauza întârzierii obținerii vizei și a unor probleme personale pe care jucătorul a trebuit să le rezolve.

Vozinha ajunge liber de contract, după despărțirea de formația portugheză Chaves, din liga secundă. Portarul a devenit una dintre revelațiile Cupei Mondiale din 2026, fiind inclus în echipa ideală a turneului alcătuită de FIFA pe baza voturilor suporterilor.

Evoluțiile sale la Mondial, în special în remiza albă cu viitoarea campioană Spania și în meciul pierdut cu 2-3 după prelungiri în fața Argentinei, în șaisprezecimile de finală, i-au adus recunoaștere la nivel internațional.

Înaintea oficializării transferului, Asociația Națională de Fotbal Profesionist din Chile (ANFP) a modificat regulamentul competiției pentru a-i permite portarului să evolueze cu inscripția „Vozinha” pe tricoul lui Colo Colo, deși până acum folosirea poreclelor nu era permisă în campionatul chilian.