Vozinha, eroul Cupei Mondiale, ajunge în manualele de biologie. O specie de moluscă îi va purta numele

Gestul aparține unui cercetător spaniol, care a vrut astfel să omagieze prestațiile remarcabile ale veteranului din naționala Capului Verde și, în același timp, să își exprime recunoștința față de această țară pentru colaborarea din domeniul cercetării biodiversității.

O specie nouă poartă numele portarului Vozinha

Portarul naționalei Capului Verde, Vozinha, a devenit inspirația pentru denumirea unei specii noi de moluscă marină, descoperită în Marea Caraibilor.

Specia, denumită Aldisa vozinhai, a fost identificată în apropiere de Havana (Cuba) și Guadelupa și descrisă de cercetătorul spaniol Jesús Ortea în lucrarea „Historias de la Bioadversidad” („Povești despre biodiversitate”).

Molusca este un melc marin de culoare roșie, cu o lungime de aproximativ patru milimetri, necunoscut până acum comunității științifice.

Performanța de la Cupa Mondială a inspirat alegerea

Potrivit publicației The Athletic, Jesús Ortea a ales să publice descrierea noii specii în perioada Cupei Mondiale, după evoluția remarcabilă a lui Vozinha în meciul cu Spania.

În partida încheiată la egalitate, 0-0, împotriva campioanei europene, portarul în vârstă de 40 de ani a fost desemnat omul meciului după ce a reușit șapte intervenții decisive, contribuind la unul dintre cele mai importante rezultate din istoria fotbalului din Capul Verde.

Un gest de recunoștință față de Capul Verde

Cercetătorul spaniol a explicat că alegerea numelui reprezintă și un omagiu adus Capului Verde, țară cu care are o relație apropiată. În 2023, Jesús Ortea a primit Medalia pentru Merit în Domeniul Mediului din partea autorităților cap-verdiene, ca recunoaștere a contribuției sale la studiul biodiversității marine din arhipelag.

Nu este prima dată când profesorul de la Universitatea din Oviedo apelează la fotbal pentru a denumi o specie nouă. În 2019, acesta a atribuit numele fostului portar al lui Real Madrid și al naționalei statului Costa Rica, Keylor Navas, unei specii de melc marin descoperite de echipa sa.

De la recorduri pe teren la recunoaștere în lumea științei

Participarea la Cupa Mondială 2026 i-a adus lui Vozinha o notorietate fără precedent.

La 40 de ani și 12 zile, el a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat la debutul unei naționale la un Campionat Mondial. Portarul a fost titular în toate cele patru meciuri disputate de Capul Verde, reușind un nou meci fără gol primit împotriva Arabiei Saudite și alte șapte parade în partida pierdută după prelungiri, cu 3-2, în fața Argentinei, în faza eliminatorie.

Popularitatea sa a explodat și în mediul online. Dacă înaintea debutului la Cupa Mondială avea aproximativ 50.000 de urmăritori pe Instagram, în timpul competiției comunitatea sa a ajuns la 28,5 milioane de urmăritori.