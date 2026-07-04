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Eliminată de Argentina, echipa Capului Verde părăsește Cupa Mondială cu respectul câștigat în fața întregii lumi

Debutanta Capul Verde și-a încheiat sâmbătă aventura la Cupa Mondială de fotbal din 2026, fiind învinsă de campioana mondială en-titre Argentina, însă prestațiile sale curajoase împotriva unor forțe precum Spania, Uruguay și Argentina i-au adus admirația lumii fotbalului.
Eliminată de Argentina, echipa Capului Verde părăsește Cupa Mondială cu respectul câștigat în fața întregii lumi
sursă foto: Chris Urso/Tampa Bay Times/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
04 iul. 2026, 10:21, Sport
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Selecționata africană, cea mai mică țară ca suprafață calificată vreodată la un turneu final al Cupei Mondiale, a fost la câteva minute de una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției. Pentru a avansa în optimi, Argentina a avut nevoie de un gol marcat de Lionel Messi și de un corner executat de căpitanul său în partea secundă a prelungirilor, din care Lisandro Martínez a înscris golul calificării.

La final, până și adversarii au recunoscut valoarea echipei capverdiene.

„A fost un meci foarte greu. Această echipă le-a creat probleme și Spaniei, și Uruguayului. Ne-au rănit cu propriile arme și ne-au obligat să muncim până la final”, a declarat Messi, care a apreciat și evoluția portarului Vozinha, autorul mai multor intervenții spectaculoase.

Portarul capverdian, în vârstă de 40 de ani, a sintetizat semnificația parcursului echipei sale: „Am redat demnitatea Capului Verde ca echipă națională în mare parte a lumii. Astăzi ne-am luptat de la egal la egal cu Argentina”.

La finalul partidei, în timp ce mai mulți jucători ai Capului Verde au rămas întinși pe gazon, în lacrimi, după eliminare, Vozinha a mers la fiecare dintre colegii săi pentru a-i ridica și încuraja.

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a recunoscut la rândul său dificultatea confruntării.

„Știam că vom avea un adversar incomod. Capul Verde este o echipă foarte bine organizată, cu jucători care luptă pentru fiecare minge și care ne-a făcut viața foarte grea. În astfel de meciuri important este să găsești o cale de a merge mai departe, iar echipa a arătat caracter”, a declarat Scaloni, la conferință după meci.

„Nimeni nu mai întreabă unde este Capul Verde”

Și fundașul Pico Lopes consideră că turneul a schimbat imaginea țării sale în fotbalul mondial. „Acum nimeni nu mai întreabă unde este Capul Verde. Toată lumea știe unde suntem”, a spus acesta.

Capul Verde, aflată la prima participare la Cupa Mondială, a remizat în faza grupelor cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită pentru a obține calificarea în fazele eliminatorii.

În 16-imile de finală, a cedat cu Argentina, scor 2-3, după prelungiri, la finalul celor 90 de minute scorul fiind 1-1.

Pentru acest parcurs, federația din Capul Verde va încasa un premiu de 11 milioane de dolari din partea FIFA. Însă, câștigul de imagine este considerat de jucători și oficiali cea mai mare realizare a generației care a scris istorie pentru fotbalul din arhipelag.

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