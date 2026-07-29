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Spania bate monedă cu victoria naționalei la Cupa Mondială 2026. Va emite 50.000 de monede comemorative

Spania va emite 50.000 de monede comemorative dedicate câștigării Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Monedele, cu valoare nominală de 5 euro, vor fi vândute cu 60,33 euro, fără TVA.
Spania bate monedă cu victoria naționalei la Cupa Mondială 2026. Va emite 50.000 de monede comemorative
Diego Radames / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Cosmin Pirv
29 iul. 2026, 13:22, Sport
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Ministerul Economiei, Comerțului și Întreprinderilor a aprobat emiterea și punerea în circulație a unor monede comemorative dedicate victoriei Spaniei la Cupa Mondială de fotbal din 2026, disputată în Statele Unite, Mexic și Canada, potrivit publicației Marca.

Urmează să fie emise un număr maxim de 50.000 de monede cu o valoare nominală de 5 euro, iar prețul de vânzare va fi de 60,33 euro, fără TVA.

Pe avers va fi reprezentat portretul Regelui Felipe al VI-lea, alături de inscripția „FELIPE VI REY DE ESPAÑA”, precum și anul 2026.

Pe revers, în partea superioară a monedei va apărea sigla campionatului FIFA WORLD CUP 26, iar în partea inferioară, dispusă circular și cu majuscule, inscripția CAMPEONES DEL MUNDO.

„Victoria Spaniei depășește sfera sportivă”

Autoritățile arată că victoria Spaniei la Cupa Mondială constituie „un eveniment de o importanță deosebită care depășește sfera sportivă, proiectându-se ca simbol al excelenței, coeziunii și recunoașterii internaționale a Spaniei”.

Naționala Spaniei a câștigat Cupa Mondială după ce s-a impus în finală în fața Argentinei cu 1-0, grație golului marcat Ferran Torres, în prelungiri.

„La Roja” a câștigat astfel al doilea titlu mondial, după cel obținut în Africa de Sud în 2010.

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