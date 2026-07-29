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Programul oficial al noului sezon din EuroCup a fost stabilit. U-BT Cluj-Napoca debutează pe 30 septembrie

Organizatorii BKT EuroCup la baschet masculin au anunțat miercuri programul oficial al ediției 2026-2027 al competiției, cu datele și orele de disputare ale meciurilor. U-BT Cluj-Napoca va debuta în deplasare, împotriva formației italiene Maxima Roma, pe 30 septembrie.
Programul oficial al noului sezon din EuroCup a fost stabilit. U-BT Cluj-Napoca debutează pe 30 septembrie
Meciul de baschet dintre U-BT Cluj-Napoca si Umana Reyer Venice, din etapa a patra a BKT EuroCup, disputat in sala BT Arena din Cluj-Napoca, miercuri, 22 octombrie 2025. In imagine: Daron Russell. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
29 iul. 2026, 12:02, Sport
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U-BT Cluj-Napoca face parte din Grupa B, alături de La Laguna Tenerife (Spania), Turk Telekom Ankara (Turcia), Umana Reyer Veneția (Italia), Skyliners Frankfurt (Germania), Maxima Roma (Italia), London Lions (Marea Britanie) și Šiauliai Basketball (Lituania).

Ediția 2026-2027 aduce un nou format pentru cea de-a doua competiție europeană ca valoare, la care participă 32 de echipe repartizate în patru grupe de câte opt formații. Fiecare grupă se va disputa în sistem fiecare cu fiecare, tur-retur, iar primele patru clasate se vor califica în faza eliminatorie.

Play-off-ul va cuprinde optimi de finală, sferturi de finală, semifinale și finală, toate disputate după sistemul „cel mai bun din trei meciuri”.

Sezonul regulat se va desfășura în perioada 29 septembrie 2026 – 13 ianuarie 2027 și va programa 224 de partide. Optimile de finală sunt prevăzute între 2 și 12 februarie 2027, sferturile de finală între 9 și 19 martie, semifinalele între 31 martie și 9 aprilie, iar finala va avea loc pe 21 aprilie, 27 aprilie și, dacă va fi necesar, pe 30 aprilie 2027.

Programul U-BT Cluj-Napoca în sezonul regulat al EuroCup:

30 septembrie, ora 22:00: Maxima Roma – U-BT Cluj-Napoca
7 octombrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Umana Reyer Veneția
14 octombrie, ora 18:30: Šiauliai Basketball – U-BT Cluj-Napoca
21 octombrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – London Lions
27 octombrie, ora 20:30: Skyliners Frankfurt – U-BT Cluj-Napoca
4 noiembrie, ora 22:00: La Laguna Tenerife – U-BT Cluj-Napoca
10 noiembrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Turk Telekom Ankara
18 noiembrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Maxima Roma
9 decembrie, ora 21:00: Umana Reyer Veneția – U-BT Cluj-Napoca
16 decembrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Šiauliai Basketball
23 decembrie, ora 21:30: London Lions – U-BT Cluj-Napoca
30 decembrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Skyliners Frankfurt
6 ianuarie 2027, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – La Laguna Tenerife
13 ianuarie 2027, ora 19:00: Turk Telekom Ankara – U-BT Cluj-Napoca

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