Programul oficial al noului sezon din EuroCup a fost stabilit. U-BT Cluj-Napoca debutează pe 30 septembrie

U-BT Cluj-Napoca face parte din Grupa B, alături de La Laguna Tenerife (Spania), Turk Telekom Ankara (Turcia), Umana Reyer Veneția (Italia), Skyliners Frankfurt (Germania), Maxima Roma (Italia), London Lions (Marea Britanie) și Šiauliai Basketball (Lituania).

Ediția 2026-2027 aduce un nou format pentru cea de-a doua competiție europeană ca valoare, la care participă 32 de echipe repartizate în patru grupe de câte opt formații. Fiecare grupă se va disputa în sistem fiecare cu fiecare, tur-retur, iar primele patru clasate se vor califica în faza eliminatorie.

Play-off-ul va cuprinde optimi de finală, sferturi de finală, semifinale și finală, toate disputate după sistemul „cel mai bun din trei meciuri”.

Sezonul regulat se va desfășura în perioada 29 septembrie 2026 – 13 ianuarie 2027 și va programa 224 de partide. Optimile de finală sunt prevăzute între 2 și 12 februarie 2027, sferturile de finală între 9 și 19 martie, semifinalele între 31 martie și 9 aprilie, iar finala va avea loc pe 21 aprilie, 27 aprilie și, dacă va fi necesar, pe 30 aprilie 2027.

Programul U-BT Cluj-Napoca în sezonul regulat al EuroCup:

30 septembrie, ora 22:00: Maxima Roma – U-BT Cluj-Napoca

7 octombrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Umana Reyer Veneția

14 octombrie, ora 18:30: Šiauliai Basketball – U-BT Cluj-Napoca

21 octombrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – London Lions

27 octombrie, ora 20:30: Skyliners Frankfurt – U-BT Cluj-Napoca

4 noiembrie, ora 22:00: La Laguna Tenerife – U-BT Cluj-Napoca

10 noiembrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Turk Telekom Ankara

18 noiembrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Maxima Roma

9 decembrie, ora 21:00: Umana Reyer Veneția – U-BT Cluj-Napoca

16 decembrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Šiauliai Basketball

23 decembrie, ora 21:30: London Lions – U-BT Cluj-Napoca

30 decembrie, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – Skyliners Frankfurt

6 ianuarie 2027, ora 19:00: U-BT Cluj-Napoca – La Laguna Tenerife

13 ianuarie 2027, ora 19:00: Turk Telekom Ankara – U-BT Cluj-Napoca