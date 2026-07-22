Presa din Israel: Karel Guzman, unul dintre simbolurile lui U-BT Cluj, a semnat cu Hapoel HaEmek

Potrivit publicației Walla! Sport, Hapoel HaEmek a anunțat miercuri semnarea unui contract cu jucătorul cubanez Karl Guzman pentru sezonul viitor.

Jurnaliștii îl descriu pe cubanezul în vârstă de 31 de ani drept o „figură emblematică” a campioanei României și unul dintre jucătorii care au marcat istoria recentă a clubului clujean. De asemenea, aceștia amintesc că Guzman este component al naționalei Cubei.

Guzman a jucat la U-BT Cluj-Napoca din 2020. Originar din Havana, Cuba, Karel Guzman și-a început cariera profesionistă în țara natală, la Capitalinos de la Habana, după care a petrecut trei sezoane în Argentina, la Ciclista Olimpico, înainte de a ajunge în România.

La Cluj, el a devenit unul dintre favoriții suporterilor datorită spectaculozității jocului său și slam-dunkurilor care l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei.

El a ajutat echipa să ajungă în ultimii de trei ani de tot atâtea ori în sferturile de finală ale Eurocup.