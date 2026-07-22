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Presa din Israel: Karel Guzman, unul dintre simbolurile lui U-BT Cluj, a semnat cu Hapoel HaEmek

Presa din Israel anunță miercuri transferul baschtbalistului Karel Guzman, de șase ori campion al României cu U-BT Cluj-Napoca, la echipa Hapoel HaEmek.
Presa din Israel: Karel Guzman, unul dintre simbolurile lui U-BT Cluj, a semnat cu Hapoel HaEmek
Meciul de baschet dintre U-BT Cluj-Napoca si Umana Reyer Venice, din etapa a patra a BKT EuroCup, disputat in sala BT Arena din Cluj-Napoca, miercuri, 22 octombrie 2025. In imagine: Karel Guzman. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
22 iul. 2026, 17:13, Sport
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Potrivit publicației Walla! Sport, Hapoel HaEmek a anunțat miercuri semnarea unui contract cu jucătorul cubanez Karl Guzman pentru sezonul viitor.

Jurnaliștii îl descriu pe cubanezul în vârstă de 31 de ani drept o „figură emblematică” a campioanei României și unul dintre jucătorii care au marcat istoria recentă a clubului clujean. De asemenea, aceștia amintesc că Guzman este component al naționalei Cubei.

Guzman a jucat la U-BT Cluj-Napoca din 2020. Originar din Havana, Cuba, Karel Guzman și-a început cariera profesionistă în țara natală, la Capitalinos de la Habana, după care a petrecut trei sezoane în Argentina, la Ciclista Olimpico, înainte de a ajunge în România.

La Cluj, el a devenit unul dintre favoriții suporterilor datorită spectaculozității jocului său și slam-dunkurilor care l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei.

El a ajutat echipa să ajungă în ultimii de trei ani de tot atâtea ori în sferturile de finală ale Eurocup.

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