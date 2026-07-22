Cele mai scumpe transferuri din istorie. Morgan Rogers urcă direct în Top 5

Transferul îl plasează pe Rogers în top 5 al celor mai scumpe mutări din istoria fotbalului.

În același clasament se află și Sandro Tonali, cel mai bine plătit jucător italian din istorie, conform sport.sky.it.

Top 10 cele mai scumpe transferuri din istorie (date Transfermarkt)

Locul 10 îi revine lui Florian Wirtz. A plecat de la Bayer Leverkusen la Liverpool, în 2025, pentru 125 de milioane.

Pe locul 9 este Jude Bellingham, transferat de la Borussia Dortmund la Real Madrid, în 2023, pentru 127 de milioane.

Locul 8 este al lui João Félix, plecat de la Benfica la Atlético Madrid, în 2019, pentru 127,2 milioane.

Pe locul 6, la egalitate, se află două transferuri de câte 135 de milioane de euro. Philippe Coutinho a trecut de la Liverpool la Barcelona, în ianuarie 2018.

Elliot Anderson s-a mutat de la Nottingham Forest la Manchester City, chiar în această vară.

Locul 5 îi revine acum lui Morgan Rogers. A fost transferat de la Aston Villa la Chelsea, pentru 138 de milioane.

Locul 4 este al lui Alexander Isak, plecat de la Newcastle la Liverpool, în 2025, pentru 145 de milioane.

Pe locul 3 se află Ousmane Dembélé, transferat de la Borussia Dortmund la Barcelona, în 2017, pentru 148 de milioane.

Locul 2 îi revine lui Kylian Mbappé. A plecat de la Monaco la PSG, în vara anului 2018, pentru 180 de milioane.

Primul loc rămâne al lui Neymar. A fost transferat de la Barcelona la PSG, în vara lui 2017, pentru 222 de milioane. El este, potrivit datelor Transfermarkt, cel mai scump fotbalist din istorie.

Restul clasamentului (locurile 11–24)