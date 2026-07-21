Chelsea îl transferă pe Morgan Rogers de la Aston Villa. Sumă record pentru un fotbalist britanic

În vârstă de 23 de ani, Rogers a semnat un contract pe șapte ani cu gruparea londoneză. Suma plătită de Chelsea este de 117 milioane de lire sterline (aproximativ 136 de milioane de euro), potrivit datelor SkySports, și depășește precedentul record, stabilit în această vară, când Elliot Anderson a fost transferat de Manchester City pentru 116 milioane de lire sterline.

„Sunt foarte entuziasmat. Pentru mine, Chelsea este cel mai mare club din Londra și o echipă pe care am admirat-o încă din copilărie. Sunt încântat de proiect, de noul antrenor, de jucătorii pe care îi avem și de direcția în care merge clubul. De aceea sunt aici și abia aștept să încep”, a declarat Rogers la prezentarea la noul club.

Antrenorul Xabi Alonso, factorul decisiv în alegerea atacantului

Internaționalul englez a afirmat că discuțiile purtate cu antrenorul Xabi Alonso au cântărit decisiv în alegerea sa.

„Am avut câteva discuții cu el și era important pentru mine să înțeleg cum este ca antrenor și cum vrea să joace echipa. Viziunea lui se potrivește foarte bine cu modul în care văd eu fotbalul și cu felul în care vreau să evoluez. Acesta a fost un factor foarte important în decizia mea”, a spus atacantul.

Rogers a vorbit și despre perspectiva de a evolua din nou alături de Cole Palmer, fostul său coleg de la academia și prima echipă a lui Manchester City.

„Îl cunosc pe Cole de când aveam aproximativ 14 ani, de la loturile de juniori ale Angliei și apoi de la Manchester City. Vorbim despre posibilitatea de a juca din nou împreună de ceva vreme. Mă sună și îmi trimite mesaje încontinuu. Cred că acesta este unul dintre cele mai speciale lucruri: să joci alături de unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi”, a afirmat Rogers.

Rogers părăsește, astfel, Aston Villa, formație calificată în Liga Campionilor, pentru a se alătura echipei pregătite de Xabi Alonso, care nu va evolua în cupele europene în sezonul 2026-2027.